Sua Netflix, suas regras: como criar perfis e controlar o que as crianças veem

Com o crescimento contínuo do catálogo de streaming, garantir um ambiente seguro para as crianças se torna uma prioridade para muitas famílias. A plataforma de streaming oferece um conjunto robusto de ferramentas de controle parental, permitindo que os pais e responsáveis personalizem a experiência de cada membro da casa de forma simples e eficaz.

As configurações permitem desde a criação de perfis infantis com interfaces simplificadas até o bloqueio de títulos específicos e a proteção de perfis adultos com senhas. Tudo pode ser ajustado em poucos minutos diretamente nas configurações da sua conta, acessada por um navegador de internet.

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Passo a passo para configurar o controle parental

O primeiro passo é criar um perfil exclusivo para a criança. Ao adicionar um novo perfil, basta marcar a opção “Criança?”. Por padrão, a Netflix aplicará uma interface mais visual e exibirá apenas conteúdos adequados para menores de 12 anos, mas essa faixa etária pode ser ajustada nas configurações de controle parental.

Para um controle parental mais detalhado, acesse as configurações de “Conta” em um navegador e procure pela seção “Perfil e Controle dos Pais”. Nela, você pode gerenciar cada perfil individualmente. As principais ferramentas disponíveis são:

Bloqueio de perfil com PIN: adicione uma senha PIN de quatro dígitos ao seu perfil ou a qualquer outro que não seja o infantil. Isso impede que as crianças acessem conteúdos inadequados ao saírem de seus próprios perfis.

Restrições de visualização por idade: defina uma faixa etária para cada perfil. É possível escolher entre as classificações indicativas brasileiras (L, 10, 12, 14, 16, 18), limitando todo o catálogo a essa seleção.

Bloqueio de títulos específicos: se houver um filme ou série que você não queira que a criança assista, mesmo que esteja dentro da faixa etária permitida, basta digitar o nome do título para bloqueá-lo naquele perfil.

Restrição de criação de perfis: ative a opção para exigir o PIN da conta para criar novos perfis, evitando que as crianças criem um perfil sem restrições para contornar os controles.

É importante lembrar que o PIN de 4 dígitos é único para toda a conta e funciona em todos os dispositivos. Guarde-o em segurança e não o compartilhe com as crianças para garantir a eficácia dos controles.

Monitore o que está sendo assistido

Outra funcionalidade útil é o histórico de visualização. Na seção “Perfil e Controle dos Pais”, selecione o perfil desejado e procure por “O que foi assistido”. Ali, é possível verificar a lista completa de todos os filmes e séries que foram reproduzidos. A ferramenta é uma ótima maneira de acompanhar os interesses dos filhos e confirmar se as restrições estão funcionando como esperado.

Na mesma área de configurações, você também pode desativar a reprodução automática do próximo episódio, uma medida que ajuda a controlar o tempo de tela. Lembre-se que todas essas alterações no controle parental são protegidas pela senha principal da sua conta, garantindo que apenas os adultos possam gerenciá-las.

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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.