Como controlar o tempo de tela dos filhos? 5 apps para ajudar os pais
Proibir não é o único caminho; conheça ferramentas de controle parental que ajudam a gerenciar o uso de celulares e tablets de forma saudável
A decisão da Austrália de proibir redes sociais para menores de 16 anos, medida que entrou em vigor em 10 de dezembro de 2025, acendeu um alerta global para pais e responsáveis. O país tornou-se o primeiro a implementar tal restrição, e o debate serve de referência para outras nações. Embora uma medida semelhante ainda não seja uma realidade por aqui, a preocupação com o tempo excessivo de crianças e adolescentes em frente às telas é uma constante em muitas famílias brasileiras.
Gerenciar o que os filhos acessam em celulares e tablets tornou-se um desafio diário. Mais do que simplesmente proibir, a tecnologia oferece ferramentas que auxiliam na criação de uma rotina digital saudável, equilibrando diversão, estudo e segurança online. Esses aplicativos, conhecidos como de controle parental, permitem monitorar o uso dos aparelhos de forma remota.
As funcionalidades são variadas. É possível definir limites diários de uso para aplicativos específicos, como jogos e redes sociais, ou para o tempo total de tela. Os pais também podem bloquear o acesso a conteúdos inadequados, rastrear a localização do dispositivo em tempo real e até mesmo visualizar relatórios detalhados sobre a atividade online dos filhos.
Conheça 5 aplicativos de controle parental
Existem diversas opções no mercado, com versões gratuitas e pagas. Listamos cinco ferramentas populares que podem ajudar a encontrar um equilíbrio no uso da tecnologia:
Google Family Link: para quem usa o sistema Android, esta é a ferramenta nativa e gratuita do Google. Permite gerenciar aplicativos, definir limites de tempo, bloquear o dispositivo na hora de dormir e ver a localização da criança. Sua interface é simples e a integração com o ecossistema Google facilita o uso.
Qustodio: considerado um dos mais completos, o Qustodio monitora atividades em diversas plataformas, incluindo Windows, macOS, iOS e Android. Oferece relatórios detalhados, controle de redes sociais, filtro de chamadas e mensagens, além de um botão de pânico para emergências.
Norton Family: da mesma empresa do famoso antivírus, o Norton Family foca em criar um ambiente de navegação mais seguro. Seus pontos fortes são a supervisão de buscas na internet e de vídeos assistidos, o bloqueio de sites impróprios e o envio de alertas por e-mail sobre as atividades das crianças.
Screen Time: com um nome autoexplicativo, este aplicativo se destaca pela simplicidade e por recursos de incentivo. Os pais podem criar tarefas e, como recompensa, liberar tempo extra de tela. Também permite pausar instantaneamente o dispositivo e bloquear aplicativos durante horários de aula ou de sono.
Net Nanny: este aplicativo é conhecido por sua tecnologia de filtragem de conteúdo em tempo real. Ele analisa o contexto das páginas acessadas em vez de apenas bloquear palavras-chave, o que o torna mais preciso. Também oferece proteção contra cyberbullying e monitoramento de conteúdo sensível.
