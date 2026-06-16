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Como é o dia a dia de um policial penal no Brasil? A realidade do cargo

O concurso da polícia penal atrai muitos, mas poucos conhecem a rotina; saiba quais são os desafios, os riscos e as responsabilidades da profissão

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Raissa Ferri
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Raissa Ferri
Repórter
16/06/2026 15:29

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Como é o dia a dia de um policial penal no Brasil? A realidade do cargo
Agentes da Polícia Penal em ação dentro de uma unidade prisional, demonstrando a complexa rotina do sistema carcerário. crédito: SENAPPEN/ DCOM

Com a publicação do edital para o concurso da Polícia Penal do Rio Grande do Sul, oferecendo 213 vagas com salários que podem chegar a R$ 9.745,26, o interesse pela carreira cresceu em todo o país. Muitos buscam a estabilidade e a remuneração atrativa, mas poucos conhecem a realidade por trás dos muros das unidades prisionais. A rotina de um policial penal vai muito além da simples vigilância e envolve uma complexa teia de responsabilidades e desafios diários.

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O dia a dia desses profissionais é marcado por uma série de tarefas que garantem a segurança e a ordem no sistema carcerário. A jornada de trabalho geralmente ocorre em regime de plantão, o que exige adaptação e impacta diretamente a vida social e familiar. As atividades são dinâmicas e podem mudar a qualquer momento, dependendo do comportamento da população carcerária e das demandas da unidade.

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Principais atribuições do policial penal

O trabalho de um policial penal é fundamental para o funcionamento da justiça criminal. A principal missão é garantir que os detentos cumpram suas penas em segurança, tanto para eles próprios quanto para a sociedade. Para isso, o profissional precisa estar preparado para diversas situações. As funções mais comuns incluem:

  • Escolta de presos: conduzir detentos para audiências judiciais, transferências entre presídios ou atendimentos médicos externos.

  • Revistas e vistorias: inspecionar celas em busca de materiais ilícitos, como armas artesanais, drogas e celulares, além de realizar a revista em visitantes.

  • Gerenciamento de crises: atuar diretamente na mediação de conflitos, motins e rebeliões, utilizando técnicas de negociação e, quando necessário, o uso progressivo da força.

  • Segurança interna: controlar o acesso e a movimentação de pessoas dentro da unidade, incluindo advogados, servidores e familiares dos presos.

  • Atividades administrativas: elaborar relatórios, registrar ocorrências e auxiliar no controle da população carcerária.

Desafios e o perfil necessário

A carreira de policial penal exige um perfil psicológico equilibrado e resiliente. O ambiente de trabalho é naturalmente tenso, e a capacidade de manter a calma sob pressão é uma característica essencial. Lidar com a superlotação, o risco iminente de violência e o estresse constante faz parte da rotina.

Por isso, além da aptidão física comprovada em testes, o candidato precisa ter disciplina, forte senso de hierarquia e facilidade para trabalhar em equipe. A habilidade de comunicação também é crucial para interagir com a massa carcerária, mediar conflitos e se impor sem o uso desnecessário da força. É uma profissão de risco, mas indispensável para a segurança pública.

Formação e capacitação

Antes de assumir o posto, os aprovados no concurso passam por um rigoroso Curso de Formação Profissional. Nessa etapa, recebem treinamento teórico e prático em áreas como legislação, direitos humanos, técnicas de imobilização, gerenciamento de crises, armamento e tiro. A capacitação é contínua ao longo da carreira, garantindo que o profissional esteja sempre atualizado para lidar com os desafios do ambiente carcerário.

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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.

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