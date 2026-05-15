Qual o papel do diretor-geral da Polícia Federal? Entenda o cargo
A função é uma das mais importantes da República e exige grande responsabilidade; veja quais são as atribuições e como é feita a escolha
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O cargo de diretor-geral da Polícia Federal (PF) é uma das posições mais estratégicas e sensíveis do governo brasileiro. Quem ocupa a função tem a responsabilidade de comandar uma das principais instituições de Estado, com poder para influenciar diretamente os rumos de investigações que podem alcançar os mais altos escalões da República.
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A escolha para o posto é uma atribuição exclusiva do presidente da República. Por lei, o nomeado deve ser um delegado da classe especial, o nível mais alto da carreira dentro da corporação. Diferentemente de outras indicações importantes, como para o comando do Banco Central ou para o Supremo Tribunal Federal (STF), a nomeação do diretor-geral da PF não precisa de aprovação do Senado Federal.
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Atualmente, o cargo é de livre nomeação e exoneração pelo presidente da República, sem mandato fixo estabelecido em lei. Há projetos de lei em tramitação no Congresso Nacional que propõem a criação de mandato de dois anos para o cargo, visando maior estabilidade institucional.
Principais atribuições do cargo
O chefe da Polícia Federal tem um leque amplo de responsabilidades. Ele é o gestor máximo da instituição, definindo as prioridades de atuação e supervisionando todas as operações em andamento no país. Suas principais funções incluem:
Comandar a instituição: chefiar administrativamente toda a estrutura da Polícia Federal em todo o território nacional.
Coordenar investigações: orientar e supervisionar os inquéritos sobre crimes federais, como corrupção, lavagem de dinheiro, tráfico internacional de drogas e crimes financeiros.
Atuar como polícia judiciária: exercer as funções de polícia judiciária da União, apurando infrações penais que afetam os interesses do governo federal.
Controlar fronteiras e imigração: gerenciar a fiscalização de portos, aeroportos e fronteiras, além de ser responsável pela emissão de passaportes e pelo controle de estrangeiros no país.
Representação internacional: atuar como o principal representante da PF junto a órgãos policiais de outros países, como a Interpol, para colaboração em investigações internacionais.
Estruturalmente, a Polícia Federal está subordinada ao Ministério da Justiça e Segurança Pública. No entanto, o diretor-geral possui autonomia para conduzir as investigações de forma independente, sem interferência direta do poder político. A autonomia do cargo é um pilar fundamental para garantir a isenção e a eficácia do trabalho policial no combate à criminalidade de alta complexidade.
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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.