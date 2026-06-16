A playlist perfeita para uma viagem de carro pelas estradas de Minas

Planejar uma viagem de carro pelas paisagens de Minas Gerais vai muito além de escolher o destino e traçar a rota. A trilha sonora certa é parte essencial da experiência, capaz de transformar um simples trajeto em uma memória inesquecível. Para quem se prepara para explorar as cidades históricas ou as serras do estado, uma boa playlist é tão importante quanto o tanque cheio.

A música tem o poder de ditar o ritmo do passeio, seja em um momento de contemplação diante de uma igreja barroca ou de pura energia ao avistar uma cachoeira. Por isso, a seleção musical ideal precisa ser versátil, combinando com as diferentes paisagens e sensações que Minas proporciona. A sugestão é criar listas que conversem com cada etapa do percurso.

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Para as ruas de pedra das cidades históricas

O clima colonial de Ouro Preto, Tiradentes ou Sabará pede músicas que convidam à reflexão. A sonoridade do Clube da Esquina é a companhia perfeita para caminhar pelo passado, com canções que parecem dialogar com a arquitetura e a história local.

“Clube da Esquina nº 2” - Milton Nascimento e Lô Borges

“Paisagem da Janela” - Lô Borges

“Sal da Terra” - Beto Guedes

“Dois Rios” - Skank

Para a energia da serra e das cachoeiras

Ao subir a Serra do Cipó ou explorar os parques naturais do estado, a playlist precisa acompanhar a energia vibrante da natureza. O ideal é apostar em um som mais leve e ensolarado, que inspire movimento e celebre o contato com o verde e as águas.

“Vou Deixar” - Skank

“Deixa” - Lagum

“Fácil” - Jota Quest

“Andar com Fé” - Gilberto Gil

Para cantar com os vidros abertos na estrada

Para aqueles trechos de estrada aberta, a playlist pede clássicos que todo mundo sabe cantar. Nesta seleção, misturamos ícones nacionais e artistas mineiros em canções que parecem feitas para a estrada, ideais para cantar alto enquanto as paisagens passam pela janela e transformam o asfalto em um palco.

“Descobridor dos Sete Mares” - Tim Maia

“Tempo Perdido” - Legião Urbana

“Incompatibilidade de Gênios” - João Bosco

“O Vento” - Los Hermanos Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.