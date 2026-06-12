Vai chover no fim de semana? 8 passeios em locais fechados em Belo Horizonte

A previsão de chuva para o fim de semana em Belo Horizonte não precisa ser sinônimo de ficar em casa. A capital mineira oferece um roteiro diversificado de passeios em locais fechados, ideais para aproveitar o dia sem se preocupar com o tempo lá fora. Com opções que agradam a todos os perfis, é possível montar uma programação cultural e de lazer completa.

Para quem busca alternativas que combinam história, arte e entretenimento, a cidade se destaca com espaços interativos e acervos importantes. Muitos desses locais têm fácil acesso e são uma ótima oportunidade para conhecer melhor o patrimônio mineiro. Abaixo, listamos sete sugestões para você montar o seu roteiro e escapar da chuva.

Leia Mais

Opções para todos os gostos

1. CCBB BH

O Centro Cultural Banco do Brasil Belo Horizonte (CCBB BH) é um dos principais espaços culturais da capital mineira. Instalado em um elegante prédio histórico, o local reúne exposições de arte, peças de teatro, sessões de cinema, shows e atividades educativas.

2. Palácio das Artes

Localizado no centro da cidade, o complexo abriga o Grande Teatro Cemig, galerias de arte, salas de cinema e um café. É o lugar perfeito para quem gosta de artes visuais, cênicas ou simplesmente quer assistir a um bom filme em um ambiente icônico.

3. Mercado Central

Visitar o Mercado Central é uma imersão na cultura mineira. Totalmente coberto, o espaço reúne o melhor da gastronomia local, com seus queijos, doces e cachaças, além de artesanato e bares tradicionais. É um passeio que estimula todos os sentidos.

4. Museu de Artes e Ofícios

Na Praça da Estação, este museu conta a história do trabalho e dos trabalhadores no Brasil pré-industrial. Seu acervo impressionante, com ferramentas e equipamentos de época, está organizado de forma didática em um belíssimo prédio histórico restaurado.

5. Museu das Minas e do Metal

Interativo e tecnológico, o museu apresenta a história da mineração e da metalurgia de forma lúdica. Com atrações que simulam ambientes de minas e explicam a formação dos minerais, é um programa divertido para adultos e crianças, localizado no famoso "Prédio Rosa" da Praça da Liberdade.

6. Casa Fiat de Cultura

Este espaço cultural, também no Circuito Liberdade, é conhecido por trazer exposições de renome internacional e nacional. Oferece uma programação de alta qualidade, incluindo mostras de arte, palestras e atividades educativas.

7. Espaço do Conhecimento UFMG

Com uma proposta que une ciência e arte, o museu é outra joia da Praça da Liberdade. Sua principal atração é o planetário, que oferece sessões imersivas sobre astronomia. O local também conta com exposições interativas que tornam o aprendizado uma experiência fascinante.

8. Mercado Novo

Um dos pontos mais vibrantes de Belo Horizonte e uma ótima opção para quem deseja conhecer a cultura contemporânea da cidade. Inaugurado na década de 1960 e revitalizado nos últimos anos, o espaço reúne bares, cafeterias, restaurantes, lojas de produtos artesanais, ateliês e iniciativas criativas que valorizam a produção local.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.