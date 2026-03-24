Um roteiro cultural por Belo Horizonte: 5 lugares que você precisa conhecer

Belo Horizonte é mundialmente famosa por seus bares e sua gastronomia, mas a capital mineira oferece um roteiro cultural que vai muito além do fogão a lenha. Com uma agenda de concertos vibrante, como a da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais, a cidade reforça seu pulso artístico e convida moradores e turistas a explorarem espaços que unem história, música e arte de forma única.

A programação musical é apenas o ponto de partida para descobrir uma metrópole que soube transformar antigos prédios governamentais e paisagens naturais em centros de efervescência criativa. Para quem busca uma imersão completa, organizar um roteiro é o caminho ideal para não perder nada do que a cidade tem de melhor.

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Seja você um visitante de primeira viagem ou um morador redescobrindo seus encantos, a agenda cultural de BH está sempre repleta de opções. A seguir, listamos cinco lugares essenciais para quem deseja viver a arte e a cultura da capital mineira.

Roteiro cultural em BH: 5 paradas obrigatórias

Sala Minas Gerais

Casa da Orquestra Filarmônica, é uma moderna sala de concerto com uma acústica projetada para experiências sonoras imersivas. Assistir a uma apresentação no local é um programa indispensável para amantes da música clássica. Sua arquitetura arrojada também vale a visita por si só. Circuito Liberdade

Localizado na histórica Praça da Liberdade, este é um dos maiores complexos culturais do país. Antigas secretarias de estado foram transformadas em museus, centros culturais e espaços de exposição. É possível passar um dia inteiro explorando o Memorial Minas Gerais Vale, o CCBB e o Espaço do Conhecimento UFMG, todos com programações variadas e, em sua maioria, gratuitas. Palácio das Artes

Um verdadeiro ícone da cidade, o Palácio das Artes é um complexo que abriga os principais teatros, salas de cinema e galerias de Belo Horizonte. De grandes peças a shows de artistas renomados e exposições de artes visuais, sua programação eclética atende a todos os públicos e o consolida como o coração da vida cultural belo-horizontina. Conjunto Arquitetônico da Pampulha

Projetado por Oscar Niemeyer e reconhecido como Patrimônio Mundial pela UNESCO, o conjunto é uma aula de arquitetura moderna a céu aberto. O roteiro inclui a icônica Igreja São Francisco de Assis, com seus painéis de Portinari, o Museu de Arte da Pampulha (MAP), a Casa do Baile e o Iate Tênis Clube, todos articulados ao redor da lagoa. Mercado Central

Nenhum roteiro cultural em BH estaria completo sem uma visita ao Mercado Central. O espaço é uma imersão nos sabores, cheiros e tradições de Minas Gerais. Entre queijos, cachaças e doces, os corredores abrigam o artesanato local e a simplicidade da cultura popular mineira, oferecendo uma experiência sensorial e autêntica. Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.