7 passeios perfeitos para fazer em um dia de chuva em Belo Horizonte

A previsão do tempo para Belo Horizonte indicou chuva e frustrou seus planos ao ar livre? Não se preocupe. A capital mineira oferece uma variedade de programas incríveis em espaços fechados, garantindo que um dia cinzento se transforme em uma oportunidade para novas descobertas culturais e gastronômicas. De museus a mercados, há opções para todos os gostos.

Se você procura o que fazer em BH com chuva, separamos uma lista com sete passeios que não dependem do clima lá fora. Prepare o guarda-chuva apenas para o deslocamento e aproveite o que a cidade tem de melhor a oferecer.

Centro Cultural Banco do Brasil (CCBB)

Instalado em um prédio histórico na Praça da Liberdade, o CCBB é um refúgio certo em dias chuvosos. O espaço recebe exposições de arte de renome nacional e internacional, além de mostras de cinema e peças de teatro. A maior parte da programação é gratuita. Um café no pátio interno completa o passeio. Circuito Liberdade

Aproveitando a localização, o próprio Circuito Liberdade é um destino completo. Você pode passar horas explorando os museus e espaços culturais instalados nos antigos prédios das secretarias de estado. O Memorial Minas Gerais Vale, o MM Gerdau – Museu das Minas e do Metal e o Espaço do Conhecimento UFMG são paradas obrigatórias e interligadas por pequenas passarelas cobertas. Mercado Central

Um clássico que nunca perde o encanto. O Mercado Central é um labirinto de cores, aromas e sabores totalmente coberto. É o lugar perfeito para provar o famoso fígado com jiló, comprar queijos e doces mineiros, ou simplesmente passear por seus corredores animados, observando o movimento da cidade. Cinema de rua

Fuja do óbvio dos shoppings e experimente uma sessão de cinema em um dos espaços mais charmosos da cidade. O Cine Belas Artes, por exemplo, oferece uma programação diversificada com filmes do circuito alternativo e clássicos. É uma ótima pedida para uma tarde ou noite chuvosa. Museu de Artes e Ofícios

Localizado na histórica Praça da Estação, este museu oferece uma viagem pela história do trabalho e da indústria no Brasil. Instalado na antiga estação da Central do Brasil, seu acervo e arquitetura impressionam. É um programa cultural rico e que rende um dia inteiro de exploração. Palácio das Artes

Conhecido por seus grandes espetáculos, o Palácio das Artes também abriga importantes galerias de arte com exposições de artistas contemporâneos. A Grande Galeria Alberto da Veiga Guignaud é um espaço amplo e perfeito para se perder por algumas horas, apreciando a produção artística local e nacional. Mercado Novo

Para quem busca uma experiência mais moderna, o Mercado Novo é o destino ideal. Seus andares superiores foram ocupados por bares, restaurantes, cervejarias e lojas de design. Totalmente coberto, o local virou um ponto de encontro descolado para comer e beber bem, independentemente do tempo lá fora.

