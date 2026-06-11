Acidentes domésticos: saiba como agir em emergências com crianças

Os acidentes domésticos estão entre as ocorrências mais comuns dentro de casa e podem envolver desde cortes e queimaduras até a ingestão acidental de produtos químicos ou medicamentos. Em situações como essas, manter a calma e saber como agir nos primeiros minutos é fundamental para evitar complicações e garantir a segurança da vítima até a chegada de ajuda médica. Conhecer as medidas corretas de primeiros socorros pode fazer toda a diferença no desfecho de uma emergência.

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Manter a calma é o primeiro passo para lidar com qualquer emergência. Em seguida, é preciso avaliar a gravidade e agir de forma segura. Ações precipitadas ou baseadas em mitos populares podem agravar o quadro da criança.

Cortes e arranhões

Para ferimentos leves, o procedimento inicial é lavar bem as mãos e, depois, limpar a área afetada com água corrente e sabão neutro. Isso ajuda a remover sujeiras e a reduzir o risco de infecção. A pressão sobre o local com um pano limpo ou gaze costuma ser suficiente para estancar pequenos sangramentos. Após a limpeza, um curativo simples protege o machucado.

A ajuda médica se torna necessária quando o corte é profundo, o sangramento não para após alguns minutos de pressão ou há sinais de infecção, como vermelhidão intensa, inchaço e pus.

Queimaduras leves

Em queimaduras de primeiro grau, aquelas que deixam a pele apenas vermelha e dolorida, a orientação é resfriar a área em água fria por pelo menos 10 minutos. A água alivia a dor e interrompe o processo de queimadura. Cobrir a lesão com um pano limpo e úmido também pode trazer conforto.

É fundamental evitar receitas caseiras. Nunca aplique gelo, manteiga, pasta de dente ou pó de café sobre a pele queimada. Esses produtos podem contaminar a área e piorar a lesão. Se a queimadura formar bolhas grandes ou atingir áreas sensíveis como rosto e mãos, procure atendimento médico.

Intoxicação ou ingestão de produtos

Caso uma criança engula algum produto de limpeza ou medicamento, a principal regra é não provocar o vômito. A ação pode causar mais danos ao esôfago durante o retorno da substância. Mantenha a criança calma e tente identificar o que foi ingerido e em qual quantidade.

Com essas informações em mãos, ligue imediatamente para o serviço de emergência (192) ou para o Centro de Informação e Assistência Toxicológica (CIATox), disponível pelo número 0800-722-6001. A ligação é gratuita e o atendimento funciona 24 horas por dia, com profissionais que orientam sobre os primeiros socorros corretos para cada tipo de substância.

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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.