Cuidado: 7 produtos de limpeza comuns que podem causar envenenamento

A segurança de crianças e animais de estimação dentro de casa passa, muitas vezes, despercebida em armários e áreas de serviço. Produtos de limpeza, essenciais para a rotina, podem se transformar em fontes de envenenamento grave se manuseados ou armazenados de forma incorreta. O risco é real e acidentes domésticos são mais comuns do que se imagina.

Substâncias químicas presentes em itens do dia a dia podem causar desde irritações na pele e nos olhos até queimaduras internas e intoxicações severas, levando à internação. Para ajudar a prevenir acidentes, listamos sete produtos que exigem atenção redobrada.

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1. Água sanitária

Este produto contém hipoclorito de sódio, uma substância corrosiva que pode causar queimaduras graves na pele, nos olhos e no sistema digestivo se ingerida. A sua mistura com produtos à base de amônia, como alguns limpadores de vidro, libera um gás tóxico altamente prejudicial aos pulmões.

2. Desentupidor de pia

Seja na versão líquida ou em pó, os desentupidores possuem ácidos fortes ou bases alcalinas, como a soda cáustica. O contato com a pele provoca queimaduras químicas profundas e a ingestão pode ser fatal.

3. Limpador de forno

Geralmente em formato de spray ou espuma, esses produtos contêm substâncias alcalinas potentes, capazes de dissolver gordura carbonizada. A inalação dos vapores pode irritar o sistema respiratório e o contato com a pele causa lesões sérias.

4. Amônia

Utilizada em limpadores multiuso e de vidros, a amônia tem um cheiro forte e irritante. A exposição prolongada ou em ambientes fechados pode afetar os pulmões e as vias respiratórias. É fundamental nunca misturá-la com água sanitária.

5. Detergente para lava-louças

Diferente do detergente de pia comum, o produto para máquinas de lavar louça — especialmente os tabletes e cápsulas (pods) — é muito mais concentrado e alcalino. Se uma criança ou pet ingerir o produto, o risco de queimaduras no esôfago e no estômago é altíssimo.

6. Removedor de ferrugem

Muitos removedores de ferrugem contêm ácidos, como o oxálico, que são tóxicos. Produtos profissionais podem conter ácido fluorídrico, extremamente perigoso. A ingestão de pequenas quantidades pode levar a danos renais e outras complicações graves de saúde.

7. Soda cáustica

Embora seu uso doméstico tenha diminuído, a soda cáustica ainda é encontrada em alguns produtos ou vendida de forma pura para limpezas pesadas. É uma das substâncias mais perigosas, causando queimaduras imediatas e severas ao menor contato.

Como armazenar produtos de limpeza com segurança

A prevenção é a melhor forma de evitar acidentes. Adotar práticas simples de armazenamento reduz drasticamente os riscos, especialmente em lares com crianças pequenas e animais curiosos.

Mantenha os produtos nas embalagens originais para não confundir o conteúdo. Nunca use garrafas de refrigerante ou outros recipientes de alimentos.

Guarde todos os itens de limpeza em armários altos e, de preferência, trancados. A área de serviço ou a garagem são locais mais indicados que a cozinha ou o banheiro.

Sempre feche bem as embalagens após o uso. Tampas de segurança são uma camada extra de proteção, mas não são infalíveis.

Ao usar produtos químicos, garanta que o ambiente esteja bem ventilado, abrindo janelas e portas para evitar a inalação de vapores tóxicos.

Em caso de suspeita de ingestão ou intoxicação, não provoque vômito e procure ajuda médica imediatamente ou entre em contato com um centro de informação e assistência toxicológica (disque 0800 722 6001 - CIATOX nacional, disponível 24h). Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.