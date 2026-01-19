Meu filho se machucou em casa: o que fazer nos primeiros socorros

Um acidente doméstico em Divinópolis, Minas Gerais, que deixou uma menina de um ano e quatro meses com um carregador de celular cravado na testa, acendeu um alerta nacional. O caso ressalta a importância de saber como agir rapidamente diante dos imprevistos mais comuns dentro de casa. Quando uma criança se machuca, os primeiros minutos são cruciais, e a atitude correta pode evitar complicações graves.

Acidentes como cortes, quedas e queimaduras lideram as estatísticas. Manter a calma é o primeiro passo para prestar um socorro eficaz. Ações simples, baseadas em orientações de segurança, fazem toda a diferença, e é fundamental saber o que não fazer — como tentar remover objetos cravados no corpo. Em caso de dúvida, o ideal é procurar ajuda médica.

Leia Mais

O que fazer em caso de cortes

Pequenos cortes e arranhões são frequentes na infância. A primeira medida é lavar bem as mãos antes de tocar na ferida. Em seguida, limpe a área afetada com água corrente e sabão neutro, removendo qualquer sujeira visível. É importante evitar o uso de algodão, que pode soltar fibras no ferimento.

Para estancar o sangramento, faça uma pressão suave sobre o local com uma gaze ou um pano limpo por alguns minutos. Se o sangramento persistir, for muito intenso ou o corte for profundo, procure atendimento médico imediatamente. Após a limpeza, cubra o ferimento com um curativo para proteger de infecções.

Cuidados após quedas e pancadas

Após uma queda, o mais importante é observar a reação da criança, especialmente se a batida foi na cabeça. Se houver um galo, aplique uma compressa de gelo envolvida em um pano no local por 15 a 20 minutos. Isso ajuda a diminuir o inchaço e aliviar a dor. Nunca coloque o gelo diretamente sobre a pele e evite deixar a compressa por tempo excessivo para não causar lesões.

Vômitos, sonolência excessiva, irritabilidade, perda de consciência ou dificuldade para falar e se movimentar são sinais de alerta. Diante de qualquer um desses sintomas ou se a queda foi de uma altura considerável, a criança deve ser levada ao hospital para uma avaliação completa.

Como agir em queimaduras

Em casos de queimaduras, a ação imediata é resfriar a área afetada. Coloque a pele sob água corrente em temperatura ambiente ou fria por 10 a 20 minutos. A água alivia a dor e impede que o calor continue a danificar os tecidos. Remova anéis, pulseiras ou roupas que não estejam grudadas na pele.

Esqueça receitas caseiras como pasta de dente, manteiga ou pó de café. Esses produtos podem contaminar a lesão e piorar o quadro. Depois de resfriar o local, cubra a queimadura com um pano limpo e úmido. Se a queimadura for extensa, formar bolhas grandes ou atingir áreas sensíveis como rosto, mãos ou genitais, o atendimento médico é indispensável.

Lembre-se de manter os números de emergência sempre visíveis e salvos no celular: 192 para o SAMU e 193 para o Corpo de Bombeiros. Em caso de dúvida sobre a gravidade da situação, não hesite em ligar.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.