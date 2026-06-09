Dengue: quais os sintomas clássicos e os sinais de alerta de gravidade
Saber diferenciar um quadro comum da doença de uma condição mais grave pode salvar vidas; saiba quando procurar ajuda de emergência
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Apesar de 2026 registrar uma queda expressiva de 75% nos casos de dengue em comparação com o ano anterior, a doença continua a ser um importante problema de saúde pública no Brasil. Por isso, independentemente do cenário epidemiológico, é fundamental saber diferenciar os sintomas clássicos dos sinais de alerta que indicam gravidade. Reconhecer a tempo um quadro que evolui para uma condição mais séria é decisivo para evitar complicações, já que a doença transmitida pelo mosquito Aedes aegypti pode progredir rapidamente.
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Na maioria das vezes, a dengue se manifesta de forma semelhante a uma gripe forte. A principal diferença é a ausência de sintomas respiratórios, como tosse ou coriza. É essencial ficar atento ao aparecimento súbito dos primeiros sinais para iniciar a hidratação e o repouso adequados.
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Sintomas clássicos: o que observar no início
A fase inicial da dengue costuma durar entre dois e sete dias. Os sintomas mais comuns aparecem de forma abrupta e incluem uma combinação de vários desconfortos. A pessoa infectada pode apresentar:
febre alta, geralmente acima de 39°C, de início repentino;
dor de cabeça intensa e constante;
dor forte atrás dos olhos, que piora com o movimento ocular;
dores musculares e nas articulações por todo o corpo;
falta de apetite, náuseas e vômitos;
cansaço extremo e fraqueza;
manchas vermelhas na pele, semelhantes a um sarampo.
Geralmente, esses sinais se manifestam de quatro a dez dias após a picada do mosquito infectado. Nessa fase, a orientação médica é manter repouso e reforçar a hidratação com água, soro caseiro ou água de coco para ajudar o corpo a combater o vírus.
Sinais de alarme: quando procurar ajuda de emergência
A fase mais perigosa da dengue geralmente começa quando a febre cede, o que pode passar uma falsa impressão de melhora. É nesse período, entre o terceiro e o sétimo dia de sintomas, que os sinais de alerta podem surgir, indicando que o quadro está evoluindo para dengue grave. A busca por atendimento médico de emergência deve ser imediata se um ou mais dos seguintes sinais aparecerem:
dor abdominal forte e contínua, que não passa;
vômitos persistentes que impedem a hidratação;
sangramentos espontâneos no nariz, gengivas ou pequenas manchas roxas na pele;
sonolência excessiva, irritabilidade ou confusão mental;
sensação de desmaio, tontura e queda de pressão arterial;
dificuldade para respirar.
Esses sintomas indicam um possível extravasamento de plasma dos vasos sanguíneos ou hemorragias, que exigem intervenção médica imediata. É importante não se automedicar. Remédios à base de ácido acetilsalicílico e anti-inflamatórios são contraindicados, pois podem aumentar o risco de sangramentos.
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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.