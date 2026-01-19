Dengue, Zika e Chikungunya: saiba diferenciar os sintomas das 3 doenças

Com o aumento dos casos de dengue no Brasil e a implementação da vacina contra a doença, diferenciar os sintomas de doenças transmitidas pelo mosquito Aedes aegypti tornou-se ainda mais importante. Dengue, zika e chikungunya compartilham sinais parecidos, como febre e dor no corpo, mas conhecer as particularidades de cada uma é fundamental para buscar o tratamento correto e evitar complicações.

Todas começam de forma semelhante, o que pode gerar confusão no diagnóstico inicial, e muitos casos podem ser assintomáticos, especialmente na infecção por zika. No entanto, quando os sintomas aparecem, a intensidade e a predominância de certos sinais ajudam a traçar um caminho mais claro para a identificação. Observar atentamente o próprio corpo nos primeiros dias é o passo inicial para uma suspeita mais precisa.

Leia Mais

Sinais que ajudam a diferenciar as doenças

Embora os sintomas iniciais possam se confundir, algumas manifestações são mais intensas em cada uma das doenças. Entender essas nuances é crucial para a busca de ajuda médica adequada.

Dengue: o principal destaque é a febre alta e súbita, geralmente entre 39°C e 40°C, acompanhada de dor de cabeça forte, dor atrás dos olhos e dores musculares intensas, que rendem o apelido de "febre quebra-ossos". As manchas na pele, quando aparecem, costumam ser mais tardias. Atenção aos sinais de alarme, como sangramentos, vômitos persistentes e dor abdominal forte.

Zika: a característica mais marcante são as manchas vermelhas na pele, conhecidas como exantema, com coceira intensa. Elas geralmente surgem já no início do quadro. A febre é baixa ou pode até ser inexistente, e a conjuntivite não purulenta, com olhos vermelhos sem secreção e sem coceira, é um sintoma comum. A preocupação principal está na sua associação com casos de microcefalia em bebês de gestantes infectadas.

Chikungunya: o sintoma que define a doença é a dor incapacitante nas articulações, especialmente em mãos, pés, punhos e tornozelos. A dor é tão severa que pode dificultar a locomoção e a realização de atividades simples. A febre também é alta e de início repentino, mas a dor articular é o que mais se destaca e pode se tornar crônica, persistindo por meses. Manchas na pele também podem ocorrer.

O que fazer em caso de suspeita?

Ao apresentar qualquer um desses sintomas, a orientação é procurar uma unidade de saúde imediatamente para obter um diagnóstico correto. A automedicação é extremamente perigosa, principalmente o uso de anti-inflamatórios não esteroides (AINEs), como ácido acetilsalicílico (aspirina) e ibuprofeno, que aumentam o risco de hemorragias em casos de dengue.

Manter a hidratação bebendo bastante líquido e fazer repouso são medidas gerais importantes. Contudo, apenas um profissional de saúde poderá confirmar o diagnóstico — que muitas vezes requer exames laboratoriais — e indicar o tratamento adequado para aliviar os sintomas e monitorar possíveis complicações de cada doença.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.