Sintomas da dengue: os 7 sinais de alerta que você não pode ignorar

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A dengue é uma doença viral transmitida pela picada do mosquito Aedes aegypti e representa um sério risco à saúde pública. Reconhecer seus sintomas é o primeiro passo para buscar tratamento adequado e evitar complicações. Os sinais podem se manifestar de formas e intensidades diferentes em cada pessoa, mas conhecer os mais comuns é fundamental.

Os primeiros sintomas costumam aparecer de dois a dez dias após a picada do mosquito infectado. A doença geralmente dura cerca de uma semana, mas o período de recuperação pode ser mais longo. A hidratação intensa é a base do tratamento para os casos leves, mas a orientação médica é sempre indispensável.

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Principais sintomas da dengue clássica

A fase inicial da dengue, conhecida como febre da dengue, é caracterizada por um conjunto de sinais que podem ser confundidos com outras viroses, como a gripe. Fique atento aos sete sintomas mais comuns:

Febre alta: Geralmente súbita, com temperaturas entre 39°C e 40°C.

Dor de cabeça intensa: Principalmente na região frontal.

Dor atrás dos olhos: Uma dor característica que piora com o movimento ocular.

Dores musculares e nas articulações: Sensação de corpo quebrado, que causa grande desconforto.

Fadiga e mal-estar extremo: Cansaço intenso e prostração.

Manchas vermelhas na pele: Conhecidas como exantema, podem aparecer a partir do terceiro dia de febre.

Náuseas e vômitos: Podem ocorrer em alguns casos.

Sinais de alerta da dengue grave

A fase mais perigosa da doença, conhecida como fase crítica, ocorre geralmente entre o terceiro e o sétimo dia, quando a febre começa a diminuir. É neste momento que os sinais de alerta para a dengue grave (antigamente chamada de dengue hemorrágica) podem surgir. A identificação desses sinais exige atendimento médico imediato para evitar complicações fatais.

Dor abdominal intensa e contínua: Não cede com medicação comum.

Vômitos persistentes: Que impedem a hidratação oral.

Acúmulo de líquidos: Pode se manifestar como inchaço no abdômen, pernas ou dificuldade para respirar.

Sangramento de mucosas: Como sangramento no nariz, gengivas ou presença de sangue na urina ou fezes.

Letargia ou irritabilidade: Sonolência excessiva ou agitação incomum.

Hipotensão postural: Tonturas e sensação de desmaio ao se levantar.

O que fazer em caso de suspeita?

Ao apresentar sintomas de dengue, especialmente os sinais de alerta, procure imediatamente a unidade de saúde mais próxima. É fundamental não se automedicar. Medicamentos como anti-inflamatórios (ibuprofeno, nimesulida) e aqueles à base de ácido acetilsalicílico (AAS) são contraindicados, pois podem aumentar o risco de hemorragias. Siga sempre a orientação de um profissional de saúde.

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