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Gastronomia

Receitas sem glúten: 3 opções deliciosas para quem tem doença celíaca

Viver sem glúten não significa comer sem sabor; aprenda a fazer pão, bolo e uma massa fáceis e saborosas para uma dieta mais inclusiva e gostosa

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Raissa Ferri
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Raissa Ferri
Repórter
09/06/2026 14:37

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Receitas sem glúten: 3 opções deliciosas para quem tem doença celíaca
Uma mesa farta com opções sem glúten mostra que a adaptação alimentar não sacrifica sabor e variedade. crédito: Estado de Minas/ Imagem gerada por IA

O diagnóstico de doença celíaca traz à tona a importância de uma alimentação adaptada. Viver sem glúten, seja por necessidade ou por escolha, não significa abrir mão de pratos saborosos e reconfortantes. A boa notícia é que a cozinha inclusiva está cada vez mais acessível.

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Adaptar o cardápio é mais simples do que parece e pode ser uma descoberta de novos sabores e texturas. Com as substituições corretas, é possível recriar clássicos da cozinha de forma prática. Abaixo, separamos três receitas fáceis para o dia a dia, que vão do pão quentinho ao bolo de vó, passando por uma massa leve.

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Atenção: Para pessoas com doença celíaca, é essencial utilizar apenas ingredientes certificados sem glúten e tomar cuidado com a contaminação cruzada. Verifique sempre os rótulos e certifique-se de que utensílios e superfícies estejam livres de resíduos de glúten.

Pão de frigideira sem glúten

Uma solução rápida para o café da manhã ou lanche da tarde, que fica pronta em poucos minutos e não exige habilidades de panificação.

Ingredientes:

  • 1 ovo

  • 4 colheres de sopa de farelo de aveia certificado sem glúten (importante: use apenas aveia com certificação sem glúten, pois a aveia comum pode conter contaminação cruzada)

  • 2 colheres de sopa de água ou leite

  • 1 colher de sopa de azeite

  • 1 colher de café de fermento em pó (verifique se é certificado sem glúten)

  • Sal a gosto

Modo de preparo:

  1. Em uma tigela pequena, bata o ovo com um garfo.

  2. Adicione o farelo de aveia, a água, o azeite e o sal. Misture bem até obter uma massa homogênea.

  3. Por último, incorpore o fermento em pó e mexa delicadamente.

  4. Aqueça uma frigideira antiaderente em fogo baixo. Despeje a massa e espalhe para formar um disco.

  5. Tampe a frigideira e deixe dourar por cerca de 3 a 4 minutos de cada lado. Sirva em seguida.

Bolo de fubá cremoso

Este clássico das festas juninas é naturalmente delicioso e sua versão sem glúten mantém toda a cremosidade e sabor originais.

Ingredientes:

  • 4 ovos

  • 2 xícaras de açúcar

  • 3 xícaras de leite

  • 1 xícara de fubá mimoso

  • 2 colheres de sopa de manteiga derretida

  • 100g de queijo parmesão ralado

  • 1 colher de sopa de fermento em pó

Modo de preparo:

  1. No liquidificador, bata os ovos, o açúcar, o leite, o fubá, a manteiga e o queijo parmesão.

  2. Quando a mistura estiver bem lisa, adicione o fermento e pulse apenas para incorporar.

  3. Despeje a massa em uma forma untada e enfarinhada com fubá.

  4. Leve ao forno preaquecido a 180°C por aproximadamente 40 minutos ou até dourar.

Macarrão de abobrinha ao alho

Uma alternativa leve, saudável e muito rápida para substituir a massa tradicional no almoço ou jantar.

Ingredientes:

  • 2 abobrinhas grandes

  • 2 dentes de alho picados

  • 3 colheres de sopa de azeite de oliva

  • Sal e pimenta-do-reino a gosto

  • Folhas de manjericão fresco

Modo de preparo:

  1. Lave bem as abobrinhas e rale-as em um ralador grosso ou use um fatiador específico para fazer fios de "espaguete".

  2. Em uma frigideira grande, aqueça o azeite e doure o alho picado.

  3. Adicione o espaguete de abobrinha, tempere com sal e pimenta e salteie por 2 a 3 minutos, apenas para aquecer.

  4. Finalize com as folhas de manjericão fresco e sirva imediatamente.

Para mais informações sobre a doença celíaca e lista de produtos certificados sem glúten, consulte associações especializadas como a Fenacelbra (Federação Nacional das Associações de Celíacos do Brasil).

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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.

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