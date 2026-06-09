Receitas sem glúten: 3 opções deliciosas para quem tem doença celíaca
Viver sem glúten não significa comer sem sabor; aprenda a fazer pão, bolo e uma massa fáceis e saborosas para uma dieta mais inclusiva e gostosa
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O diagnóstico de doença celíaca traz à tona a importância de uma alimentação adaptada. Viver sem glúten, seja por necessidade ou por escolha, não significa abrir mão de pratos saborosos e reconfortantes. A boa notícia é que a cozinha inclusiva está cada vez mais acessível.
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Adaptar o cardápio é mais simples do que parece e pode ser uma descoberta de novos sabores e texturas. Com as substituições corretas, é possível recriar clássicos da cozinha de forma prática. Abaixo, separamos três receitas fáceis para o dia a dia, que vão do pão quentinho ao bolo de vó, passando por uma massa leve.
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Atenção: Para pessoas com doença celíaca, é essencial utilizar apenas ingredientes certificados sem glúten e tomar cuidado com a contaminação cruzada. Verifique sempre os rótulos e certifique-se de que utensílios e superfícies estejam livres de resíduos de glúten.
Pão de frigideira sem glúten
Uma solução rápida para o café da manhã ou lanche da tarde, que fica pronta em poucos minutos e não exige habilidades de panificação.
Ingredientes:
1 ovo
4 colheres de sopa de farelo de aveia certificado sem glúten (importante: use apenas aveia com certificação sem glúten, pois a aveia comum pode conter contaminação cruzada)
2 colheres de sopa de água ou leite
1 colher de sopa de azeite
1 colher de café de fermento em pó (verifique se é certificado sem glúten)
Sal a gosto
Modo de preparo:
Em uma tigela pequena, bata o ovo com um garfo.
Adicione o farelo de aveia, a água, o azeite e o sal. Misture bem até obter uma massa homogênea.
Por último, incorpore o fermento em pó e mexa delicadamente.
Aqueça uma frigideira antiaderente em fogo baixo. Despeje a massa e espalhe para formar um disco.
Tampe a frigideira e deixe dourar por cerca de 3 a 4 minutos de cada lado. Sirva em seguida.
Bolo de fubá cremoso
Este clássico das festas juninas é naturalmente delicioso e sua versão sem glúten mantém toda a cremosidade e sabor originais.
Ingredientes:
4 ovos
2 xícaras de açúcar
3 xícaras de leite
1 xícara de fubá mimoso
2 colheres de sopa de manteiga derretida
100g de queijo parmesão ralado
1 colher de sopa de fermento em pó
Modo de preparo:
No liquidificador, bata os ovos, o açúcar, o leite, o fubá, a manteiga e o queijo parmesão.
Quando a mistura estiver bem lisa, adicione o fermento e pulse apenas para incorporar.
Despeje a massa em uma forma untada e enfarinhada com fubá.
Leve ao forno preaquecido a 180°C por aproximadamente 40 minutos ou até dourar.
Macarrão de abobrinha ao alho
Uma alternativa leve, saudável e muito rápida para substituir a massa tradicional no almoço ou jantar.
Ingredientes:
2 abobrinhas grandes
2 dentes de alho picados
3 colheres de sopa de azeite de oliva
Sal e pimenta-do-reino a gosto
Folhas de manjericão fresco
Modo de preparo:
Lave bem as abobrinhas e rale-as em um ralador grosso ou use um fatiador específico para fazer fios de "espaguete".
Em uma frigideira grande, aqueça o azeite e doure o alho picado.
Adicione o espaguete de abobrinha, tempere com sal e pimenta e salteie por 2 a 3 minutos, apenas para aquecer.
Finalize com as folhas de manjericão fresco e sirva imediatamente.
Para mais informações sobre a doença celíaca e lista de produtos certificados sem glúten, consulte associações especializadas como a Fenacelbra (Federação Nacional das Associações de Celíacos do Brasil).
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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.