Doença Celíaca: o que é, sintomas e por que está em alta nas buscas

A Doença Celíaca é uma condição autoimune crônica que afeta o intestino delgado em pessoas com predisposição genética. Trata-se de uma reação do sistema imunológico à ingestão de glúten, uma proteína encontrada em diversos cereais, que causa um processo inflamatório na parede intestinal, dificultando a absorção de nutrientes.

Recentemente a doença celíaca repercutiu assim que Isis Valverde, atriz diagnosticada com a enfermidade desde os 19 anos, revelou ter passado por três internações no início deste ano devido a complicações da condição. A artista explicou que teve crises severas após sua comida sofrer contaminação cruzada por glúten no ambiente de trabalho, e o caso chamou atenção para a gravidade da condição, que exige cuidados sérios.

Segundo o Google Trends, ferramenta que monitora as buscas no site, o tema Doença Celíaca teve alta de mais de 100% nas buscas nesta terça-feira (26/5).

O que é o glúten?

O glúten é um conjunto de proteínas presente em cereais, como trigo, cevada e centeio, e é responsável pela elasticidade de massas como pães e bolos. Embora a aveia pura não contenha glúten, ela frequentemente apresenta contaminação cruzada durante a produção e o processamento, podendo causar reações em pessoas com a doença.

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Quais são os principais sintomas?

Os sintomas da Doença Celíaca podem variar muito entre os indivíduos, o que por vezes dificulta o diagnóstico. Eles são divididos em manifestações digestivas e não digestivas.

Sintomas digestivos comuns:

Diarreia crônica

Dor e inchaço abdominal sem causa aparente

Náuseas e vômitos

Perda de apetite e peso não intencional

Sintomas não digestivos (extraintestinais):

Anemia por deficiência de ferro que não responde ao tratamento

Fadiga crônica e irritabilidade

Manchas nos dentes ou defeitos no esmalte dentário

Dores de cabeça e enxaquecas

Dermatite herpetiforme (lesões na pele que causam coceira)

Osteoporose ou osteopenia precoce

Infertilidade ou abortos de repetição

Como é feito o diagnóstico?

O diagnóstico é feito com um médico especialista, que vai analisar os sintomas. Pode-se identificar a doença através de biópsias do intestino delgado, por meio da endoscopia, mostrando alterações histológicas características, como por exemplo a atrofia vilosa, que melhoram com uma dieta sem glúten.

O especialista também pode pedir exames de sangue e dieta restritiva sem glúten para obter o diagnóstico.

Qual o tratamento?

Até o momento, o único tratamento eficaz para a Doença Celíaca é a adesão a uma dieta estritamente isenta de glúten por toda a vida. A exclusão completa do glúten da alimentação permite a recuperação da mucosa intestinal e o desaparecimento dos sintomas. O acompanhamento com médicos e nutricionistas é essencial para garantir uma dieta equilibrada e evitar a contaminação cruzada.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.

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*Estagiária sob supervisão do subeditor Thiago Prata