Airbags salvam vidas? Entenda como funciona a segurança do seu carro

A segurança veicular evoluiu drasticamente nas últimas décadas, e itens que antes eram considerados luxo, como airbags e freios ABS, hoje são componentes essenciais em qualquer carro novo. Mas você sabe como eles realmente funcionam? Entender a tecnologia por trás desses sistemas é fundamental para a proteção de todos no trânsito.

Os airbags, por exemplo, são projetados para inflar em milissegundos após uma colisão moderada ou severa. Sensores espalhados pelo carro detectam a desaceleração brusca e enviam um sinal para um dispositivo que infla a bolsa de ar. O objetivo é amortecer o impacto do corpo dos ocupantes contra o painel, volante e outras partes internas do veículo, protegendo principalmente a cabeça e o tórax.

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Itens de segurança obrigatórios no Brasil

Há mais de uma década, desde 2014, a legislação brasileira exige que todos os carros novos saiam de fábrica com, no mínimo, airbags frontais para motorista e passageiro e sistema de freios ABS. Mais recentemente, a regulamentação avançou, tornando também o Controle Eletrônico de Estabilidade (ESC) um item obrigatório, ampliando ainda mais a proteção aos ocupantes.

Veja como os principais sistemas atuam:

Freios ABS: o sistema antitravamento impede que as rodas bloqueiem durante uma frenagem de emergência. Isso permite que o motorista mantenha o controle da direção para desviar de obstáculos, algo que não seria possível com as rodas travadas.

Airbags frontais: como explicado, eles criam uma almofada de proteção para os ocupantes dos bancos dianteiros em caso de impacto frontal. É vital que seu uso seja combinado com o cinto de segurança.

Cinto de três pontos: embora muitas vezes negligenciado, é o item de segurança mais importante. Ele distribui a força do impacto pelo corpo e mantém o ocupante preso ao banco, garantindo a posição correta para a atuação do airbag.

Controle Eletrônico de Estabilidade (ESC): este sistema atua para corrigir a trajetória do carro em curvas ou desvios bruscos, aplicando freios individualmente nas rodas para evitar derrapagens e a perda de controle.

Além dos itens que se tornaram obrigatórios, muitos veículos modernos oferecem tecnologias de assistência ao motorista (ADAS), como frenagem automática de emergência, assistente de permanência em faixa e airbags laterais e de cortina, que ampliam a proteção em colisões vindas de outras direções e ajudam a prevenir acidentes antes mesmo que eles aconteçam.

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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.