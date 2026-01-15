Assine
Carros que freiam sozinhos: como a tecnologia evita acidentes graves

Conheça os sistemas de frenagem automática de emergência e outras inovações que já equipam veículos no Brasil e podem salvar vidas nas estradas.

Juliane Aguiar
Juliane Aguiar
Repórter
15/01/2026 17:22

Sistemas de assistência ao motorista, como a frenagem automática de emergência, utilizam sensores para prevenir colisões iminentes na via. crédito: Divulgação

A crescente preocupação com a segurança viária no Brasil impulsiona o debate sobre o papel da tecnologia na prevenção de acidentes. Enquanto a atenção do motorista é fundamental, inovações automotivas já disponíveis no país atuam como um verdadeiro anjo da guarda eletrônico, capazes de evitar colisões ou, ao menos, reduzir drasticamente suas consequências.

O principal recurso nesse cenário é o sistema de frenagem automática de emergência (AEB, na sigla em inglês). Pense nele como um copiloto que nunca se distrai. Utilizando uma combinação de sensores, radares e câmeras, o carro monitora constantemente a via à frente. Se um obstáculo, como um veículo parado ou em velocidade muito baixa, é detectado, a tecnologia entra em ação.

Como a frenagem automática funciona

O processo geralmente ocorre em três etapas rápidas, projetadas para dar ao motorista a chance de reagir antes da intervenção mecânica. Primeiro, o sistema emite um alerta sonoro e visual no painel para chamar a atenção do condutor. Caso não haja nenhuma reação, como frear ou desviar, ele pode pré-carregar os freios para uma resposta mais rápida.

Se a colisão for iminente e o motorista continuar inerte, o sistema assume o controle e aplica a força máxima nos freios, de forma autônoma. O objetivo é parar o veículo completamente antes do impacto ou, se não for possível, diminuir a velocidade ao máximo para minimizar os danos e os riscos de ferimentos graves aos ocupantes.

Essa tecnologia faz parte de um conjunto maior de assistentes de condução, conhecido como ADAS (Advanced Driver-Assistance Systems). Outros recursos comuns que trabalham para aumentar a segurança incluem:

  • Controle de cruzeiro adaptativo: mantém uma distância segura do carro à frente, acelerando e freando sozinho.

  • Assistente de permanência em faixa: corrige a trajetória do volante se o carro começar a sair da pista sem que a seta seja acionada.

  • Alerta de ponto cego: avisa sobre a presença de outros veículos em áreas não cobertas pelos retrovisores.

Inicialmente restritos a carros de luxo, esses sistemas de segurança ativa estão se tornando cada vez mais comuns em modelos de entrada e intermediários no mercado brasileiro. Impulsionada por novas regulamentações e pela redução de custos, a tendência é que mais veículos saiam de fábrica equipados com essas ferramentas que podem, efetivamente, salvar vidas nas movimentadas rodovias do país.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.

