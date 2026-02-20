Carros mais seguros: 5 tecnologias que ajudam a evitar acidentes

A segurança no trânsito vai muito além do cinto de segurança e dos airbags. Atualmente, diversos carros já saem de fábrica com tecnologias avançadas que atuam de forma preventiva, ajudando a evitar colisões antes mesmo que o motorista perceba o perigo. Esses sistemas usam sensores, câmeras e radares para monitorar o ambiente ao redor do veículo e podem ser decisivos em situações de risco.

Conhecer essas ferramentas é fundamental para quem busca um carro mais seguro. Muitas delas, que antes eram exclusivas de modelos de luxo, estão cada vez mais presentes em veículos de segmentos de entrada — tanto que a legislação brasileira passará a exigir a frenagem automática de emergência (AEB) e o alerta de saída de faixa em todos os novos projetos de veículos a partir de 2026. Entender como funcionam ajuda a tomar uma decisão mais informada na hora da compra.

Veja cinco tecnologias que estão transformando a segurança automotiva:

1. Frenagem automática de emergência (AEB)

Este sistema detecta a possibilidade de uma colisão frontal, seja com outro veículo ou um pedestre. Se o motorista não reagir a tempo aos alertas sonoros e visuais, o próprio carro aciona os freios de forma autônoma para evitar o acidente ou, ao menos, reduzir a gravidade do impacto.

2. Alerta de ponto cego (BSM)

Uma luz de advertência, geralmente localizada nos retrovisores externos, acende para avisar sobre a presença de um veículo no ponto cego do motorista. O sistema é especialmente útil em trocas de faixa em rodovias e avenidas movimentadas, prevenindo fechadas perigosas.

3. Assistente de permanência em faixa (LKA)

Por meio de uma câmera que lê as faixas da pista, essa tecnologia percebe quando o carro está saindo de sua trajetória de forma involuntária. Em resposta, o sistema pode emitir um alerta sonoro, vibrar o volante ou até mesmo corrigir suavemente a direção para manter o veículo centralizado na faixa.

4. Controle de cruzeiro adaptativo (ACC)

Uma evolução do piloto automático convencional. O ACC não apenas mantém uma velocidade pré-definida, mas também ajusta o ritmo do carro para manter uma distância segura do veículo à frente. Ele acelera e freia sozinho conforme o fluxo do trânsito, reduzindo o cansaço do motorista em viagens longas.

5. Alerta de tráfego cruzado traseiro (RCTA)

Ao engatar a marcha à ré para sair de uma vaga de estacionamento, sensores traseiros monitoram a aproximação de outros carros, pedestres ou ciclistas. Caso detecte movimento, o sistema emite um aviso sonoro e visual no painel, evitando pequenas batidas e atropelamentos em manobras.

