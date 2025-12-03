Carros mais seguros: 5 tecnologias que ajudam a evitar acidentes graves

Os acidentes no trânsito brasileiro continuam sendo uma preocupação constante, com milhares de vidas perdidas anualmente. Em um cenário onde segundos fazem a diferença, a tecnologia automotiva tem avançado para reduzir o número de tragédias, e hoje diversos veículos já saem de fábrica com sistemas que atuam ativamente para proteger motoristas, passageiros e pedestres.

Esses recursos, conhecidos como ADAS (Sistemas Avançados de Assistência ao Motorista), utilizam sensores, câmeras e radares para monitorar o ambiente ao redor do carro e intervir em situações de risco. Antes restritos a modelos de luxo, esses sistemas já estão presentes em mais de 30% dos carros novos vendidos no país, incluindo versões de entrada. A tendência é de crescimento, já que parte desses itens de segurança se tornará obrigatória no Brasil a partir de 2029, segundo novas regras do Contran.

Conheça cinco sistemas que já estão transformando a segurança nas ruas e estradas:

Frenagem automática de emergência (AEB)

Este é um dos sistemas mais importantes. Ele monitora a distância para o veículo da frente e detecta pedestres ou ciclistas. Se um risco de colisão é identificado e o motorista não reage, o carro emite um alerta e, em seguida, aciona os freios de forma autônoma para evitar ou reduzir o impacto da batida.

Assistente de permanência em faixa (LKA)

Ideal para viagens longas em rodovias, essa tecnologia usa uma câmera para ler as faixas da pista. Caso o veículo comece a sair da sua faixa sem que a seta seja acionada, o sistema pode emitir um aviso sonoro, vibrar o volante ou até mesmo corrigir a trajetória suavemente, trazendo o carro de volta para o centro da pista.

Alerta de ponto cego (BSW)

Mudar de faixa se torna mais seguro com este recurso. Sensores localizados nas laterais traseiras do veículo detectam a presença de outros carros nos pontos cegos do motorista. Uma luz de aviso geralmente acende nos retrovisores externos, alertando para não realizar a manobra naquele momento.

Controle de cruzeiro adaptativo (ACC)

Mais que um simples piloto automático, o ACC ajusta a velocidade do carro para manter uma distância segura do veículo à frente. Se o trânsito diminui, o sistema reduz a velocidade automaticamente, podendo até parar o carro. Quando o caminho fica livre, ele retoma a velocidade programada.

Alerta de tráfego cruzado traseiro (RCTA)

Sair de uma vaga de estacionamento de ré pode ser uma manobra arriscada. O RCTA utiliza os mesmos sensores do alerta de ponto cego para detectar veículos que se aproximam pelos lados, fora do campo de visão do motorista. Ao identificar o perigo, o sistema emite alertas sonoros e visuais.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.