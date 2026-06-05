Como funciona um recall de alimentos no Brasil; entenda o passo a passo

O recente recolhimento voluntário de um lote da água mineral Crystal, comunicado pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) nesta semana após a detecção da bactéria Pseudomonas aeruginosa, levantou dúvidas em muitos consumidores. Afinal, como funciona um recall de alimentos no Brasil? O processo segue etapas claras e rigorosas, pensadas para proteger a saúde da população de forma rápida e eficiente.

Um recolhimento, ou recall, acontece sempre que um produto apresenta um risco à saúde ou segurança do consumidor. Os motivos são variados e podem incluir desde a contaminação por bactérias e fungos até a presença de corpos estranhos, como pedaços de vidro ou metal. Erros na rotulagem, como a omissão de ingredientes que causam alergias, também podem motivar a retirada de um produto do mercado.

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Como o recall é feito

O processo começa com a identificação do problema. A falha pode ser descoberta pela própria empresa em seus testes de qualidade, por denúncias de consumidores ou em fiscalizações de órgãos como a Anvisa e o Ministério da Agricultura e Pecuária (Mapa).

Assim que um risco é confirmado, a empresa é obrigada por lei a notificar a Anvisa imediatamente. A partir dessa comunicação, a agência acompanha e valida o plano de ação. A companhia deve emitir um alerta público, informando o produto, número do lote, motivo do recall e os riscos envolvidos. Esse aviso precisa ser divulgado de forma ampla na imprensa, no site da empresa e nos pontos de venda.

Com o alerta circulando, a empresa se torna responsável por retirar todo o estoque do lote afetado de supermercados, distribuidoras e armazéns. No caso da água Crystal, por exemplo, o recolhimento voluntário abrangeu 374,4 mil garrafas distribuídas nos estados de GO, SP, TO e no Distrito Federal, com 99,2% das unidades sendo retiradas do mercado rapidamente, demonstrando a eficácia do procedimento.

O que o consumidor deve fazer

Se você suspeita que tem um produto de um lote anunciado em recall, o primeiro passo é verificar o número de lote na embalagem. A informação costuma estar impressa com a data de validade.

Caso o número seja o mesmo do alerta, não consuma o produto. Guarde-o em um local separado para evitar que outras pessoas o consumam por engano. Em seguida, entre em contato com o Serviço de Atendimento ao Consumidor (SAC) da empresa, cujo número de telefone ou e-mail está no rótulo. A empresa deve fornecer instruções claras sobre como proceder para a troca do item ou o reembolso do valor pago.

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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.