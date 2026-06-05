7 lugares incríveis para conhecer na Polônia que vão além da capital

Pensar na Polônia é mergulhar em séculos de história, mas o país oferece muito mais do que os roteiros tradicionais de sua capital, Varsóvia. Com uma combinação de cidades medievais, paisagens naturais e locais de profunda reflexão histórica, a Polônia se revela um destino surpreendente e acessível no coração da Europa.

Organizar uma viagem pelo país permite descobrir uma cultura vibrante e um povo resiliente. Em 2026, a Polônia continua a ser um destino bem conectado, e a infraestrutura de trens e ônibus facilita o deslocamento entre as principais cidades, tornando possível montar um itinerário diversificado que atenda a todos os tipos de viajantes.

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Roteiros que combinam história, natureza e cultura

Explorar a Polônia além de Varsóvia é encontrar tesouros que contam diferentes capítulos de sua trajetória. Cada cidade e região oferece uma experiência única, desde castelos imponentes a santuários naturais.

1. Cracóvia: a antiga capital real é um ponto de partida perfeito. Seu centro histórico, declarado Patrimônio Mundial pela UNESCO, é um dos mais bem preservados da Europa. A Praça do Mercado (Rynek G?ówny) e o imponente Castelo de Wawel são paradas obrigatórias.

2. Campo de Concentração de Auschwitz-Birkenau: localizado perto de Cracóvia, na cidade de O?wi?cim, este memorial e museu é um local de reflexão. Uma visita é uma experiência profunda e necessária para compreender a dimensão das tragédias do século XX. É fundamental agendar a visita com antecedência, preferencialmente com um guia.

3. Mina de Sal de Wieliczka: imagine um mundo subterrâneo com capelas, lagos e esculturas feitas inteiramente de sal. Essa mina, também Patrimônio da UNESCO, foi explorada comercialmente desde o século XIII até 1996 e hoje funciona como um museu impressionante, oferecendo um passeio inesquecível por suas galerias e câmaras.

4. Gda?sk: às margens do Mar Báltico, Gda?sk exibe uma arquitetura única, influenciada por séculos de comércio marítimo na Liga Hanseática. O Mercado Longo (D?ugi Targ), com suas fachadas coloridas, é o coração vibrante da cidade e um cenário perfeito para fotos.

5. Castelo de Malbork: considerado o maior castelo de tijolos do mundo, Malbork é uma fortaleza imponente que parece saída de um conto de fadas medieval. A antiga sede dos Cavaleiros Teutônicos impressiona pela grandiosidade de suas muralhas e salões.

6. Zakopane e as Montanhas Tatra: para quem busca ar puro e paisagens deslumbrantes, Zakopane é a porta de entrada para as Montanhas Tatra. Durante o verão, especialmente de junho a agosto, as trilhas de caminhada atraem aventureiros. Já no inverno, de dezembro a fevereiro, a região se transforma na capital dos esportes de neve do país.

7. Wroc?aw: conhecida como a "Veneza da Polônia" por suas mais de 100 pontes e 12 ilhas, a cidade cativa os visitantes com sua praça colorida e os famosos gnomos de bronze espalhados por suas ruas, que rendem uma divertida caça ao tesouro.

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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.