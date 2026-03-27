Roteiro de 7 dias pela Áustria: de Viena aos Alpes

A Áustria combina a grandiosidade de seus palácios imperiais com a beleza natural de vilarejos alpinos. Para quem busca uma imersão completa, um roteiro de sete dias pelo país oferece uma experiência inesquecível, conectando a vibrante capital, Viena, com a serenidade dos Alpes. A melhor forma de se locomover entre as cidades é de trem, aproveitando a eficiência da malha ferroviária local.

Dias 1 a 3: Viena, a capital imperial

A viagem começa com três dias dedicados a explorar Viena. No primeiro dia, concentre-se no centro histórico para visitar a Catedral de São Estevão e o complexo do Palácio de Hofburg. Reserve o segundo dia para os palácios de Schönbrunn e Belvedere, com seus jardins impecáveis. O terceiro dia pode ser dedicado aos museus do MuseumsQuartier ou a um passeio de barco pelo rio Danúbio.

Dias 4 e 5: Salzburgo, a cidade de Mozart

No quarto dia, um trem de aproximadamente duas horas e meia leva de Viena a Salzburgo, a cidade natal de Mozart. O centro antigo, Patrimônio Mundial da Unesco, é um convite para caminhadas sem pressa. Suba até a Fortaleza de Hohensalzburg para ter uma vista panorâmica da cidade e dos Alpes ao fundo. Use o quinto dia para explorar os arredores, visitando os cenários do filme “A Noviça Rebelde” ou o Palácio de Hellbrunn, famoso por suas fontes de água.

Dia 6: Hallstatt, um vilarejo de conto de fadas

O sexto dia é reservado para uma das paisagens mais famosas da Áustria. A partir de Salzburgo, é possível fazer um bate e volta para Hallstatt, um vilarejo pitoresco às margens de um lago, cercado por montanhas. A viagem de ônibus e trem dura cerca de duas horas e meia e revela um cenário único. Explore a pequena praça central e suba no mirante Skywalk para fotos incríveis.

Dia 7: Innsbruck, o coração dos Alpes

Para o último dia, a sugestão é seguir viagem até Innsbruck, a capital do Tirol. A cidade fica no coração dos Alpes e oferece um contraste marcante entre a arquitetura histórica e as montanhas imponentes. Visite o Telhado de Ouro (Goldenes Dachl) e, se o tempo permitir, pegue um teleférico para ter uma experiência alpina completa, encerrando a jornada com chave de ouro.

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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.