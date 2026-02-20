Zagreb: o que fazer na vibrante capital da Croácia

O bom desempenho do Dinamo Zagreb em competições europeias despertou a curiosidade sobre a capital da Croácia. Mas Zagreb oferece muito mais do que futebol, sendo um destino que combina a energia dos Bálcãs com a elegância da Europa Central. Longe das famosas praias da costa do Adriático, a cidade revela uma atmosfera vibrante, repleta de história, cafés charmosos e uma intensa vida cultural.

Para quem chega à capital croata, a experiência se divide em duas áreas principais: a Cidade Alta (Gornji Grad) e a Cidade Baixa (Donji Grad). Cada uma tem uma personalidade distinta, oferecendo um roteiro completo que pode ser explorado a pé em poucos dias. A conexão entre as duas partes pode ser feita por ruas íngremes ou por um dos funiculares mais curtos do mundo.

A Cidade Alta é o coração medieval de Zagreb. Suas ruas de paralelepípedos levam a pontos icônicos como a Igreja de São Marcos, famosa por seu telhado colorido que exibe os brasões da Croácia e de Zagreb. Na mesma região fica o peculiar Museu dos Relacionamentos Terminados, uma atração única que reúne objetos e histórias de amores que chegaram ao fim.

Já a Cidade Baixa reflete a grandiosidade do Império Austro-Húngaro, com seus parques bem cuidados, praças amplas e edifícios imponentes. É ali que se concentra a maior parte dos museus, teatros e lojas da cidade. A Praça Ban Jela?i? é o ponto de encontro central, sempre movimentada e rodeada por prédios históricos e bondes elétricos que cruzam a cidade.

Principais atrações de Zagreb

Rua Tkal?i?eva: Conhecida por suas casas coloridas e pela infinidade de cafés, bares e restaurantes, é o lugar perfeito para sentir o pulso da vida local, tanto de dia quanto à noite.

Mercado Dolac: Localizado a poucos passos da praça principal, este mercado ao ar livre é uma explosão de cores e sabores. Agricultores de toda a região vendem frutas, vegetais, queijos e produtos locais frescos sob os icônicos guarda-sóis vermelhos.

Catedral de Zagreb: Com suas torres góticas que dominam o horizonte, é o edifício sacro mais alto da Croácia. A construção impressiona pela arquitetura e pela riqueza de detalhes em seu interior.

Parque Maksimir: Para quem busca um refúgio verde, este enorme parque, que também abriga o zoológico da cidade, oferece um ótimo espaço para caminhadas, piqueniques e um contato direto com a natureza sem sair da área urbana.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.