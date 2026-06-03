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Moda com propósito em Minas: como identificar marcas que fazem a diferença

O movimento 'fashion for good' ganha força, mas exige atenção do consumidor. Saiba como reconhecer e apoiar negócios locais com impacto social verdadeiro.

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Raissa Ferri
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Raissa Ferri
Repórter
03/06/2026 16:39

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Moda com propósito em Minas: como identificar marcas que fazem a diferença
Consumidora analisa peça de roupa, refletindo o crescente interesse em moda com propósito e responsabilidade social. crédito: Pexels/ Vitaly Gariev

Unir estilo e solidariedade é uma tendência crescente na moda de Minas Gerais. Cada vez mais consumidores buscam marcas que transformam o ato de comprar em um gesto de impacto social, provando que é possível aliar design, qualidade e propósito. Essas iniciativas, quando autênticas, fortalecem comunidades e apoiam causas importantes no estado.

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O movimento, conhecido como 'fashion for good' (moda para o bem), vai além de doações pontuais. Ele busca integrar a responsabilidade social ao modelo de negócio, seja revertendo parte do lucro para ONGs, desenvolvendo projetos educacionais ou apoiando diretamente artesãos de comunidades locais com remuneração justa.

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Essa abordagem atrai um público mais consciente, que busca entender a origem dos produtos e o impacto de suas escolhas. No entanto, é fundamental saber como verificar a veracidade dessas ações. A etiqueta deve informar mais do que o preço; ela deve contar uma história transparente e comprovável.

Como identificar marcas com propósito real

Para não cair em discursos vazios, o consumidor pode adotar uma postura investigativa. Veja algumas dicas para checar se uma marca realmente pratica o que prega:

  • Pesquise a fundo: Visite o site oficial e as redes sociais da marca. Procure por seções como "Sobre Nós", "Sustentabilidade" ou "Nosso Impacto". Informações vagas ou a ausência de detalhes sobre os projetos apoiados são um sinal de alerta.

  • Busque transparência: Marcas comprometidas costumam publicar relatórios de impacto, mostrar os parceiros sociais e divulgar os valores revertidos. Procure por nomes de instituições, fotos das ações e depoimentos reais.

  • Verifique parcerias e selos: A associação com ONGs conhecidas, cooperativas ou a posse de certificações de sustentabilidade e comércio justo (como Selo B, Fair Trade, etc.) são bons indicativos da seriedade do trabalho.

  • Questione e interaja: Não hesite em entrar em contato com a marca para pedir mais informações sobre suas iniciativas sociais. A forma como a empresa responde pode revelar muito sobre seu comprometimento.

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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.

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