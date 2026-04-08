O que é um empresário social? Conheça negócios que mudam o mundo

Quando se fala em "empresário", a imagem que surge para muitas pessoas é a de um executivo focado exclusivamente em maximizar lucros. Um modelo de negócio que ganha cada vez mais força no Brasil e no mundo, no entanto, propõe uma lógica diferente. É o empreendedorismo social, que coloca a solução de problemas da sociedade como a principal missão de uma empresa.

Diferente de um negócio tradicional, uma empresa de impacto social nasce a partir de uma causa. O objetivo central não é apenas vender um produto ou serviço, mas resolver uma dor coletiva, seja ela a falta de acesso à educação, a poluição de rios ou a dificuldade de inclusão de pessoas com deficiência no mercado de trabalho.

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Nesse modelo, o lucro não é o objetivo final, mas sim um meio para garantir a sustentabilidade e a expansão do impacto positivo. Toda a estrutura do negócio, do desenvolvimento do produto à estratégia de marketing, é pensada para atender a uma demanda social ou ambiental. O sucesso não é medido apenas em balanços financeiros, mas também na transformação real que a empresa provoca na vida das pessoas ou no meio ambiente.

É importante não confundir um negócio social com uma organização não governamental (ONG) ou filantropia. Enquanto ONGs geralmente dependem de doações para operar, uma empresa social gera sua própria receita por meio da venda de produtos ou serviços. O modelo de negócio é desenhado para ser autossustentável e escalável, permitindo que o impacto cresça junto com a empresa.

Exemplos de empreendedorismo social no Brasil

Várias empresas brasileiras já nasceram com essa mentalidade. Elas atuam em diferentes setores, mostrando a versatilidade do modelo:

Insekta: Produz e vende sapatos veganos e ecológicos, utilizando materiais reaproveitados, como garrafas PET e tecidos de reuso, para combater o desperdício na indústria da moda.

Hand Talk: Desenvolveu um aplicativo que traduz português para a Língua Brasileira de Sinais (Libras). A empresa gera receita com assinaturas e soluções corporativas que promovem a acessibilidade e a comunicação para pessoas surdas.

Morada da Floresta: Oferece soluções para a gestão de resíduos orgânicos por meio da venda de produtos como composteiras domésticas, incentivando um estilo de vida mais sustentável e a redução do lixo.

Rede Asta: Conecta uma rede de mulheres artesãs a grandes empresas, promovendo o comércio justo. O negócio gera receita com a venda de brindes corporativos e produtos para o varejo, garantindo renda para as produtoras. Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.