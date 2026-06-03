A 'economia prateada': 5 setores que vão crescer com o envelhecimento populacional
O envelhecimento da população cria novas demandas; conheça os mercados de saúde, turismo, tecnologia e serviços que mais devem se beneficiar no Brasil
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O Brasil está envelhecendo em um ritmo acelerado, e essa transformação demográfica impulsiona um dos mercados mais promissores das próximas décadas: a chamada “economia prateada”. Para se ter uma ideia, o total de idosos passou de 15,2 milhões para 33 milhões entre 2000 e 2023. Projeções do IBGE mostram que, até 2030, o número de brasileiros com mais de 60 anos ultrapassará o de crianças com até 14 anos, criando um vasto contingente de consumidores com necessidades específicas e poder de compra.
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Essa mudança não se resume a desafios para a previdência ou para o sistema de saúde. Pelo contrário, ela abre um leque de oportunidades para empresas e empreendedores atentos às novas demandas, especialmente considerando que a população brasileira deve parar de crescer em 2041 e que, em 2070, cerca de 37,8% dos habitantes serão idosos. Com mais tempo livre e, em muitos casos, estabilidade financeira, esse público busca soluções que ofereçam qualidade de vida, segurança, conforto e independência.
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Setores em alta na economia prateada
Enquanto alguns mercados se adaptam, outros surgem focados exclusivamente nesse público. A seguir, conheça cinco setores que devem registrar forte crescimento com o avanço da economia prateada no país.
1. Saúde e bem-estar
Além dos serviços médicos tradicionais, cresce a busca por soluções de prevenção e qualidade de vida. Isso inclui desde planos de saúde com cobertura para terapias alternativas até academias especializadas, programas de nutrição personalizados, fisioterapia domiciliar e serviços de saúde mental voltados para as questões do envelhecimento.
2. Tecnologia assistiva
A tecnologia é uma aliada fundamental para garantir autonomia e segurança. O mercado de “age tech” oferece desde aplicativos que lembram horários de medicamentos e consultas até sensores de queda, sistemas de monitoramento remoto, dispositivos de telemedicina e soluções de casa inteligente que facilitam tarefas diárias.
3. Turismo e lazer
Com mais tempo disponível, a população 60+ quer viajar e se divertir. A demanda é por roteiros seguros, acessíveis e confortáveis. Agências de viagem especializadas, resorts com infraestrutura adaptada, cruzeiros temáticos e programas culturais com ritmo mais tranquilo são alguns exemplos de negócios em expansão.
4. Serviços de conveniência
A praticidade no dia a dia é muito valorizada. Empresas que oferecem entrega de compras e refeições, transporte para consultas médicas, cuidadores profissionais, acompanhantes para eventos sociais e assistência para pequenas reformas ou tarefas domésticas encontram um terreno fértil para crescer.
5. Moradia e adaptação
A necessidade de viver em um ambiente seguro e funcional impulsiona o setor imobiliário e de construção civil. A procura por residências adaptadas, condomínios com serviços integrados para idosos (senior living) e empresas especializadas em reformas para garantir acessibilidade, como instalação de barras de apoio e pisos antiderrapantes, está cada vez maior.
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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.