IMPACTO NA ECONOMIA

O poder de consumo dos 60+ que movimenta o mercado

Eles não são idosos; são experientes, ativos e com alto poder de compra; entenda como a geração NOLT está redefinindo setores da economia brasileira

15/01/2026 13:33 - atualizado em 15/01/2026 13:34

O poder de consumo dos 60+ que movimenta o mercado
Idosos ativos e conectados, como este casal, impulsionam o consumo online e o mercado financeiro, redefinindo o perfil do consumidor. crédito: Freepik

Um novo perfil de consumidor, com mais de 60 anos, está redefinindo o mercado brasileiro. Esse público tende a ser mais ativo, financeiramente estável e exigente, movimentando setores importantes da economia. Com o aumento da expectativa de vida, a fase pós-60 anos se transformou em um período de novas descobertas e projetos.

Segundo dados recentes do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), a população com 60 anos ou mais no Brasil já ultrapassa 32,5 milhões de pessoas, que movimentam cerca de R$ 1,8 trilhão por ano na economia, tornando-se um público estratégico para as empresas.

Setores impactados

O comportamento de consumo desse grupo já causa transformações visíveis em diversas áreas. A adaptação de produtos e serviços para atender às suas demandas específicas se tornou um diferencial competitivo. Entre os setores mais influenciados estão:

  • Turismo: buscam viagens confortáveis, ricas em experiências culturais e gastronômicas. Frequentemente, viajam fora da alta temporada, aproveitando preços mais baixos e destinos menos lotados.

  • Saúde e bem-estar: investem em qualidade de vida, com gastos em academias, alimentação saudável, planos de saúde robustos e procedimentos estéticos.

  • Tecnologia: contrariando estereótipos, o grupo está cada vez mais conectado. Uma pesquisa recente da Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas (CNDL) aponta que o percentual de pessoas com mais de 60 anos no Brasil que acessam a internet cresceu de 68%, em 2018, para 97%, em 2021.

  • Mercado financeiro: procuram opções de investimento seguras e consultoria para gerenciar seu patrimônio, garantindo tranquilidade financeira para uma vida mais longa e ativa.

Para ter a acesso aos idosos, a comunicação das marcas precisa ser repensada. É fundamental abandonar clichês associados à velhice e adotar uma linguagem que valorize a experiência, a vitalidade e a autonomia.

Em vez de focar em fragilidade, campanhas de sucesso mostram protagonistas em viagens, praticando hobbies ou empreendendo. Oferecer produtos que unam design, funcionalidade e acessibilidade é o caminho para conquistar esses consumidores cada vez mais influentes.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

*Estagiária sob supervisão do subeditor Thiago Prata

