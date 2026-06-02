Rota do Cangaço: um roteiro de viagem pelo sertão nordestino
Conheça as cidades e os locais históricos em Sergipe, Alagoas e Pernambuco que contam a história de Lampião e do Cangaço
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Para quem deseja mergulhar nesse universo, a Rota do Cangaço oferece um roteiro de viagem imersivo por cidades e locais históricos em Sergipe, Alagoas e Pernambuco, seguindo os passos de Lampião e seu bando.
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O percurso revela paisagens áridas e uma cultura de resistência, passando pelos lugares que marcaram o auge e a queda do cangaceiro mais famoso do Brasil. A viagem é uma oportunidade única para entender o contexto social da época e a figura complexa de Virgulino Ferreira da Silva.
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Sergipe e Alagoas: o fim da jornada
O ponto de partida para muitos viajantes é a charmosa cidade de Piranhas, em Alagoas. Com seu casario colorido debruçado sobre o rio São Francisco, o município serviu de base para a volante que perseguiu Lampião. Suas ruas de pedra e o Centro Histórico tombado convidam a uma caminhada tranquila.
De lá, partem os catamarãs que navegam pelo cânion do São Francisco até o ponto de desembarque para a Grota de Angico. Já em território sergipano, no município de Poço Redondo, uma trilha de dificuldade moderada leva ao local exato da emboscada que matou Lampião, Maria Bonita e outros nove cangaceiros em 1938. O lugar é marcado por cruzes e placas que contam o desfecho da história.
Pernambuco: o berço do Rei do Cangaço
Para conhecer as origens de Lampião, o destino é Serra Talhada, em Pernambuco, município onde nasceu o cangaceiro. O principal ponto de visitação é o Museu do Cangaço, que abriga um rico acervo com armas, roupas, utensílios e fotografias raras que documentam a vida no sertão e a trajetória do bando.
A poucos quilômetros do centro da cidade fica o Sítio Passagem das Pedras, onde Virgulino nasceu e viveu parte da juventude. No local, há uma réplica da casa de seus pais, que permite aos visitantes imaginar como era o cotidiano da família Ferreira antes da entrada para o cangaço.
Como planejar sua viagem
Para explorar a Rota do Cangaço com mais conforto, siga algumas dicas práticas:
Melhor época: entre maio e agosto, quando as temperaturas estão mais amenas. O calor no sertão pode ser extremo em outras épocas do ano.
Transporte: ter um carro é fundamental para percorrer as cidades e os sítios históricos, que muitas vezes ficam em áreas rurais de difícil acesso.
Guias locais: contratar um guia enriquece a experiência, pois eles compartilham histórias e detalhes que não estão nos registros oficiais, tornando o roteiro mais vivo.
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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.