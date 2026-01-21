Para além das praias: um roteiro pelo sertão do Rio Grande do Norte

O Rio Grande do Norte vai muito além de suas praias famosas. Para quem busca uma experiência autêntica, com cultura, história e gastronomia marcante, o sertão potiguar oferece um roteiro repleto de descobertas. Cidades históricas e paisagens áridas revelam um lado do estado que surpreende até os próprios moradores, com uma riqueza que merece ser explorada.

Longe do litoral, a viagem pelo interior revela uma identidade cultural forte, moldada pela caatinga e pela resiliência de seu povo. A hospitalidade é uma marca registrada, e cada parada se torna uma oportunidade para conhecer tradições que resistem ao tempo e sabores que definem a culinária regional.

Um roteiro pelo coração do Seridó

O ponto de partida pode ser Caicó, considerada a capital do Seridó. A cidade é um polo cultural e gastronômico, famosa por sua carne de sol, pelo queijo de manteiga e pelos bordados únicos, que são passados de geração em geração. Uma visita ao Mercado Público é obrigatória para provar as delícias locais e sentir o pulso da região. Caicó também é palco da Festa de Sant’Ana, uma das maiores celebrações religiosas do Nordeste.

Seguindo viagem, a região de Acari e da Serra de Santana apresenta uma paisagem diferente. Formações rochosas, açudes e um clima mais ameno convidam a trilhas e à contemplação. O Açude Gargalheiras, em Acari, é um dos cartões-postais da região e oferece uma vista impressionante, especialmente no fim de tarde. O local serve como um lembrete da importância da água para a vida no sertão.

Viagem pela história potiguar

Mais a oeste, o município de Apodi abriga um tesouro arqueológico: o Lajedo de Soledade. Trata-se de um sítio com inscrições rupestres milenares, gravadas em um imenso labirinto de rochas calcárias que um dia foram o fundo do mar. O passeio guiado revela a história dos primeiros habitantes da região e a evolução geológica do local, uma verdadeira aula a céu aberto.

A culinária sertaneja é um capítulo à parte em qualquer roteiro. Além da onipresente carne de sol, pratos como a paçoca de pilão, o arroz de leite e os doces regionais, como o de caju e o de leite, proporcionam uma imersão completa nos sabores potiguares. Explorar o sertão é, portanto, uma jornada para os olhos e para o paladar, revelando a alma de um Rio Grande do Norte profundo e fascinante.