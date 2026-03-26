Cânion do Xingó: o guia completo para visitar a joia de Sergipe

Um dos cenários mais impressionantes do Brasil, o Cânion do Xingó se ergue em meio ao sertão nordestino, na divisa entre Sergipe e Alagoas. Formado por paredões rochosos que alcançam até 50 metros de altura e com profundidades que chegam a 190 metros em alguns pontos, o local é banhado pelas águas esverdeadas do rio São Francisco, represadas pela Usina Hidrelétrica de Xingó. A visitação acontece principalmente a partir da cidade de Canindé de São Francisco, em Sergipe, o principal ponto de apoio para os turistas.

O cânion se tornou um dos principais destinos turísticos do Nordeste. A beleza das formações rochosas, esculpidas ao longo de milhares de anos, atrai visitantes em busca de paisagens únicas e de um mergulho refrescante nas águas do Velho Chico.

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Como chegar ao Cânion do Xingó

O acesso principal se dá pela cidade de Canindé de São Francisco, localizada a cerca de 213 quilômetros de Aracaju, capital de Sergipe. O trajeto de carro dura aproximadamente três horas. Para quem vem de Alagoas, a distância a partir de Maceió é de cerca de 280 quilômetros. Muitas agências de turismo em ambas as capitais oferecem passeios de um dia, incluindo transporte e o tour de catamarã.

Viajar de carro alugado oferece mais flexibilidade para explorar a região no seu próprio ritmo. As estradas que levam a Canindé são bem sinalizadas, tornando a viagem tranquila para quem prefere dirigir.

O passeio de catamarã

A principal atração é o passeio de catamarã, que navega por entre os paredões rochosos do rio São Francisco. As embarcações partem, em sua maioria, do píer do restaurante Karrancas e o percurso leva cerca de três horas no total, incluindo uma parada para banho.

O roteiro percorre um trecho do rio até chegar ao chamado "Paraíso do Talhado", uma área de beleza exuberante onde os paredões ficam mais estreitos e imponentes. Ali, os barcos ancoram em um deque flutuante, e os visitantes podem nadar em uma área segura e delimitada, com águas calmas e cristalinas. O local também conta com um passeio opcional em pequenas canoas, que levam à Gruta do Talhado.

O que mais fazer na região

Além do cânion, a região oferece outras atividades interessantes. A Rota do Cangaço é um passeio que leva os turistas até a Gruta do Angico, local onde Lampião, Maria Bonita e parte do bando foram mortos em uma emboscada policial em 1938. Do outro lado do rio, em Alagoas, a cidade histórica de Piranhas encanta com seu casario colonial colorido e sua importância histórica no ciclo do cangaço.

Visitas à Usina Hidrelétrica de Xingó também podem ser agendadas e oferecem uma perspectiva diferente sobre a grandiosidade da engenharia que transformou a paisagem local.

Onde se hospedar

Para quem busca praticidade, hospedar-se em Canindé de São Francisco é a melhor opção, pois concentra a maior parte da infraestrutura turística e os pontos de partida dos passeios. Já a cidade de Piranhas, em Alagoas, oferece uma experiência mais charmosa, com pousadas instaladas em casarões históricos e uma vibrante vida noturna em sua orla.

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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.