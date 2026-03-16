O que fazer em Sergipe? Um roteiro de 3 dias pelo menor estado do Brasil

Engana-se quem pensa que o menor estado do Brasil tem poucas atrações. Sergipe surpreende com uma combinação única de praias urbanas bem estruturadas, cidades históricas e a imponência do rio São Francisco. Em uma viagem de três dias, é possível explorar desde a agitação da capital, Aracaju, até a tranquilidade das águas do Cânion do Xingó.

O roteiro é ideal para quem busca diversidade sem precisar percorrer longas distâncias. Com uma boa organização, o visitante consegue aproveitar o melhor da cultura, gastronomia e das belezas naturais sergipanas. Prepare-se para uma experiência que vai muito além das expectativas.

Dia 1: Explorando a capital Aracaju

O ponto de partida é a capital. Reserve o primeiro dia para conhecer os encantos de Aracaju, começando pela famosa Orla de Atalaia. Considerada uma das mais bonitas do país, sua estrutura oferece ciclovias, lagos artificiais e os arcos que se tornaram um cartão-postal. É o lugar perfeito para uma caminhada no fim de tarde.

À noite, o destino certo é a Passarela do Caranguejo, um polo gastronômico repleto de bares e restaurantes. Aproveite para provar o prato que dá nome ao local. Durante o dia, uma visita ao Mercado Municipal Antônio Franco e ao Mercado Thales Ferraz garante um mergulho na cultura local, com artesanato, castanhas e comidas típicas.

Dia 2: O charme do litoral sul

No segundo dia, a sugestão é desbravar as praias ao sul de Aracaju. A Praia do Saco, a cerca de 74 quilômetros da capital, se destaca por suas dunas de areia clara e mar calmo. Um passeio de buggy pela região é quase obrigatório e revela paisagens incríveis, incluindo uma parada na Ponta do Saco, onde o rio encontra o mar.

Outra opção muito procurada é a Crôa do Goré, um banco de areia que surge no meio do rio Vaza-Barris durante a maré baixa. O acesso é feito por catamarãs que partem da Orla Pôr do Sol, em Mosqueiro. A estrutura flutuante com bares e guarda-sóis torna o passeio ainda mais agradável e relaxante.

Dia 3: A imensidão do Cânion do Xingó

O último dia é dedicado à joia de Sergipe: o Cânion do Xingó. Localizado na cidade de Canindé de São Francisco, a cerca de 213 quilômetros de Aracaju, o passeio de catamarã pelo rio São Francisco navega entre imponentes paredões rochosos. A paisagem é de tirar o fôlego.

O trajeto leva até a Gruta do Talhado, uma formação rochosa espetacular. O barco faz uma parada em um ponto seguro, onde é possível mergulhar nas águas verdes e cristalinas do "Velho Chico". A experiência de nadar em meio a uma paisagem tão grandiosa encerra a viagem com chave de ouro.

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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.