Privacidade na varanda: 7 soluções para proteger seu apê de vizinhos

Em grandes centros urbanos, os limites entre o público e o privado nem sempre são claros. Nesse cenário, uma pergunta se torna cada vez mais relevante: como proteger a privacidade sem se desconectar da vida ao redor?

A boa notícia é que existem soluções criativas e funcionais para proteger sua varanda de olhares curiosos. Elas não exigem grandes reformas e ainda podem adicionar um toque de estilo à decoração, mantendo a luminosidade e o conforto do ambiente.

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Como garantir a privacidade na varanda

1. Jardins verticais e plantas altas: as plantas são aliadas clássicas para criar uma barreira visual natural. Jardins verticais ou vasos com espécies mais cheias e altas, como bambu-mossô ou Ficus, formam uma cortina verde que, além de bloquear a visão, ajuda a purificar o ar e a reduzir ruídos externos.

2. Películas adesivas para vidros: modernas e discretas, as películas são ideais para quem não quer perder a luz natural. Modelos como o jateado, que desfoca a imagem, ou o espelhado, que reflete a visão de fora durante o dia, garantem a privacidade sem escurecer o interior do apartamento.

3. Persianas e cortinas rolô: feitas com materiais resistentes ao sol e à umidade, como o tecido screen, as persianas de rolo são uma opção versátil. Elas permitem controlar a entrada de luz e o nível de privacidade com um simples ajuste, podendo ser recolhidas completamente quando desejado.

4. Biombos e painéis móveis: painéis de madeira, bambu ou metal podem ser instalados de forma fixa ou móvel. Os biombos, por exemplo, funcionam como uma parede decorativa que pode ser movida conforme a necessidade, oferecendo flexibilidade para o uso do espaço.

5. Treliças de madeira: as treliças são estruturas leves que servem de suporte para plantas trepadeiras, como a jasmim-dos-poetas ou a hera. Com o tempo, a vegetação cobre a estrutura e forma uma parede viva, unindo a beleza das flores com a funcionalidade de uma barreira visual.

6. Cobogós e elementos vazados: embora exijam uma pequena instalação, os cobogós são blocos que permitem a passagem de ar e luz, mas quebram a visão direta para dentro do ambiente. Disponíveis em cerâmica ou cimento, adicionam um charme arquitetônico à varanda.

7. Toldos retráteis e tecidos: para quem busca uma solução que também protege do sol, os toldos retráteis são perfeitos. Eles podem ser abertos para criar uma área de sombra e privacidade ou recolhidos para deixar o espaço totalmente livre, adaptando-se a diferentes momentos do dia.

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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.