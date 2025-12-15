Assine
SUA CASA SEMPRE FRESCA

Como criar seu próprio refúgio climático em casa para fugir do calor

Com plantas, tecidos certos e soluções inteligentes, é possível deixar seu lar mais fresco sem depender apenas do ar-condicionado; veja dicas

Quéren Hapuque*
15/12/2025 12:38 - atualizado em 17/12/2025 11:15

Adotar soluções que barrem o calor antes que ele entre em casa é o primeiro passo
Adotar soluções que barrem o calor antes que ele entre em casa é o primeiro passo crédito: Kristiana Pinne Unsplash

Enquanto cidades como Belo Horizonte inaugura, refúgios climáticos  para amenizar o calor extremo, também é possível transformar a própria casa em um ambiente mais fresco tornou-se uma necessidade para muitos. A boa notícia é que, com algumas estratégias inteligentes e de eficácia comprovada, é possível reduzir a temperatura interna e criar um oásis particular sem depender exclusivamente do ar-condicionado.

Adotar soluções que barrem o calor antes que ele entre em casa é o primeiro passo. Isso pode ser feito com o uso de cortinas ou persianas, especialmente nas janelas que recebem sol direto durante a tarde. Modelos do tipo blecaute ou com tecidos de cores claras refletem a luz solar e diminuem significativamente o aquecimento dos cômodos.

A natureza como aliada

As plantas são excelentes reguladoras térmicas. Espécies com folhas grandes, como a samambaia e a jiboia, quando posicionadas perto de janelas, criam uma barreira verde que filtra a luz e umidifica o ambiente. Manter o solo dos vasos sempre úmido também ajuda, pois o processo de evaporação da água contribui para refrescar o ar ao redor.

A ventilação cruzada é outra técnica eficaz e de custo zero. Consiste em abrir janelas e portas em lados opostos da casa para criar uma corrente de ar. O ideal é fazer isso nos períodos mais frescos do dia, como no início da manhã e durante a noite, e manter tudo fechado nas horas de calor mais intenso.

Pequenas mudanças, grande impacto

O tipo de tecido usado na decoração também influencia na sensação térmica. Capas de sofá, almofadas e roupas de cama feitas de fibras naturais, como algodão e linho, são mais respiráveis e ajudam a dissipar o calor do corpo, proporcionando mais conforto em dias quentes. Evite tecidos sintéticos, que tendem a reter a temperatura.

A iluminação e os aparelhos eletrônicos são fontes de calor que muitas vezes passam despercebidas. Substituir lâmpadas incandescentes por modelos de LED, que emitem menos calor, e desligar da tomada os aparelhos que não estão em uso são ações simples que fazem diferença. Evitar o uso do forno em horários de pico também contribui para manter a cozinha mais fresca.

Para potencializar o efeito do ventilador, uma dica prática é posicionar uma tigela com gelo e um pouco de água em sua frente. O ar que passa pelo gelo se torna mais frio antes de ser espalhado pelo ambiente, funcionando como uma versão caseira e econômica do ar-condicionado.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.

