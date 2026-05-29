7 ideias para renovar a sua sala de estar sem quebra-quebra
Mudar a cor de uma parede, trocar as almofadas ou investir em um novo tapete pode transformar o ambiente; veja dicas simples e de baixo custo
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Renovar a sala de estar muitas vezes parece um projeto caro e demorado, que envolve barulho e poeira. No entanto, é possível transformar o principal ambiente da casa de forma rápida, econômica e sem a necessidade de quebrar paredes ou trocar o piso. Pequenas mudanças estratégicas podem trazer um novo ar ao espaço, deixando-o mais aconchegante e com a sua personalidade.
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A chave para uma renovação de impacto está em focar em elementos que podem ser facilmente alterados, mas que ocupam um lugar de destaque na decoração. Com criatividade e planejamento, você consegue um resultado surpreendente em apenas um fim de semana. A seguir, confira algumas ideias práticas para dar uma nova cara à sua sala.
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Sete dicas para transformar a sala sem obras
Pinte uma parede de destaque
Escolher uma parede para aplicar uma cor diferente é uma das maneiras mais eficazes de renovar um ambiente. Uma tonalidade vibrante ou um tom mais escuro pode criar um ponto focal, destacar um móvel específico ou simplesmente delimitar uma área, como o espaço de jantar ou o canto de leitura.
Troque os têxteis do ambiente
Almofadas, mantas, cortinas e tapetes são peças fundamentais na decoração. Substituir as capas das almofadas por novas cores e texturas ou investir em um tapete com uma estampa moderna já modifica completamente a percepção do espaço, trazendo mais conforto e estilo.
Invista em uma nova iluminação
A luz certa transforma qualquer cômodo. Adicionar um abajur de piso com design interessante ou trocar o lustre central por um pendente mais atual pode mudar o clima da sala. Lâmpadas com luz amarela, com temperatura de cor entre 2700K e 3000K, deixam o ambiente mais acolhedor.
Adicione plantas e vasos
As plantas trazem vida, cor e frescor para dentro de casa. Espalhar vasos de diferentes tamanhos pela sala cria uma atmosfera mais natural e relaxante. Espécies como Ficus lyrata, Zamioculca e Espada-de-São-Jorge se adaptam bem a ambientes internos e exigem poucos cuidados.
Mude os móveis de lugar
Essa é uma dica de custo zero com grande potencial. Reorganizar o layout dos móveis pode otimizar a circulação, criar novas áreas de convivência e dar a sensação de um espaço totalmente novo. Experimente diferentes disposições até encontrar a que mais agrada.
Crie uma parede de quadros
Uma "gallery wall" com fotos, pôsteres e ilustrações é uma forma de personalizar o ambiente e contar uma história. Você pode misturar molduras de diferentes tamanhos e estilos para um visual mais descontraído ou seguir um padrão para um resultado mais clássico e organizado.
Renove com adesivos e papéis de parede
Aplicar papel de parede ou adesivos vinílicos em uma superfície é uma alternativa prática e sem sujeira. Existem opções que imitam texturas como tijolinho, cimento queimado ou madeira, além de estampas geométricas e florais que podem revestir uma parede inteira ou apenas um detalhe específico.
Lembre-se que essas mudanças não precisam ser feitas todas de uma vez. Uma abordagem gradual, implementando uma dica por vez, permite que você renove o espaço ao seu ritmo e de acordo com o seu orçamento, garantindo uma transformação contínua e prazerosa.
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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.