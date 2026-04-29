Maio mais aconchegante: 7 dicas para renovar a decoração da casa

Com a chegada de maio se aproximando, a vontade de deixar a casa mais acolhedora para aproveitar o descanso aumenta. A estação mais fresca convida a criar ambientes que abraçam, perfeitos para receber a família e os amigos ou simplesmente curtir um momento de tranquilidade em seu próprio lar.

Não é preciso fazer grandes reformas ou gastar muito para renovar o visual. Pequenos ajustes na decoração podem transformar completamente a atmosfera dos cômodos, trazendo mais conforto e personalidade sem pesar no bolso. Com foco na praticidade, algumas mudanças simples já garantem um resultado surpreendente.

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Ideias para um lar mais acolhedor

1. Iluminação indireta

Troque a luz branca e fria por lâmpadas de tom amarelado, que criam uma sensação de aconchego imediata. Abajures e luminárias de piso são excelentes aliados para espalhar pontos de luz suaves pelo ambiente, tornando a sala de estar ou o quarto muito mais convidativos no fim do dia.

2. Têxteis que aquecem

Mantas de tricô jogadas de forma casual sobre o sofá, almofadas com capas de veludo ou lã e um novo jogo de cama com tecidos mais encorpados fazem toda a diferença. Brincar com diferentes texturas é um truque fácil para adicionar camadas de conforto visual e físico.

3. Tapetes para os pés

Pisos frios podem quebrar a sensação de calor. Adicionar um tapete mais felpudo na sala ou ao lado da cama não só decora, mas também torna o caminhar pela casa uma experiência mais agradável, especialmente nas manhãs de temperaturas mais amenas.

4. Toques da natureza

Traga elementos da estação para dentro de casa. Galhos secos em um vaso de vidro, folhas de outono em um arranjo de mesa ou pinhas em uma bandeja decorativa são opções de baixo custo que conectam o ambiente interno com o clima lá fora.

5. Aromas que confortam

O olfato tem grande poder na criação de memórias e sensações. Velas aromáticas ou difusores com essências de canela, baunilha, cedro ou sândalo preenchem o espaço com um perfume que remete ao acolhimento e ao bem-estar.

6. Crie um cantinho do café

Reserve um pequeno espaço na cozinha ou na sala para montar uma estação de bebidas quentes. Uma bandeja com xícaras bonitas, seus tipos de chá ou café preferidos e potes charmosos para açúcar e biscoitos convida a uma pausa relaxante.

7. Memórias à mostra

Reveja os porta-retratos e aproveite para trocar algumas fotos, trazendo novas lembranças para o seu campo de visão. Reorganizar os livros na estante por cor ou tema também renova o visual sem gastar nada, além de deixar seus objetos preferidos em destaque.

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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.