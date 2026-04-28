Leste Europeu: 5 cidades incríveis e baratas que você precisa conhecer

Explorar a Europa com um orçamento amigável parece um sonho distante para muitos brasileiros. A boa notícia é que o Leste Europeu oferece uma alternativa vibrante e acessível, repleta de cidades que combinam séculos de história, arquitetura impressionante e uma cultura rica, sem o custo elevado dos destinos mais tradicionais.

Com moedas locais que favorecem o câmbio e um custo de vida mais baixo, esses destinos permitem uma imersão completa sem esvaziar a conta bancária. Preparamos uma lista com cinco cidades surpreendentes que provam que é possível, sim, fazer uma viagem inesquecível pelo continente europeu gastando pouco.

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Praga, República Tcheca

Conhecida como a "cidade das cem cúpulas", Praga parece ter saído de um conto de fadas. Caminhar pela Ponte Carlos ao amanhecer, explorar o Castelo de Praga e se perder nas ruelas da Cidade Velha são experiências que custam pouco ou nada. A cerveja local tem preços muito acessíveis e o transporte público é eficiente e econômico, facilitando o acesso a todas as atrações.

Budapeste, Hungria

A capital húngara encanta com sua arquitetura monumental e seus famosos banhos termais. Um passeio pelas margens do rio Danúbio revela ícones como o Parlamento Húngaro e o Bastião dos Pescadores. A cidade é conhecida pelos "ruin bars", bares instalados em prédios abandonados que oferecem um ambiente único e preços acessíveis para comer e beber.

Cracóvia, Polônia

Cracóvia sobreviveu à Segunda Guerra Mundial praticamente intacta, preservando um centro histórico que é Patrimônio Mundial da Unesco. A Praça do Mercado Principal é uma das maiores da Europa medieval e o Castelo de Wawel impressiona pela sua grandiosidade. A comida é deliciosa e muito barata, com destaque para os pierogis, os tradicionais pastéis poloneses. A cidade também serve como base para visitar o campo de concentração de Auschwitz-Birkenau.

Bratislava, Eslováquia

Frequentemente ofuscada por suas vizinhas Viena e Praga, a capital da Eslováquia é um verdadeiro tesouro escondido. Seu charmoso centro histórico é compacto e pode ser explorado a pé. O Castelo de Bratislava, situado no alto de uma colina, oferece vistas panorâmicas da cidade e do rio Danúbio. Por ser menos turística, os preços de acomodação e alimentação são bastante convidativos.

Bucareste, Romênia

Apelidada de "Pequena Paris" no início do século XX por sua arquitetura elegante, Bucareste é uma cidade de contrastes fascinantes. Grandes avenidas e edifícios históricos convivem com blocos da era comunista. O Palácio do Parlamento, um dos maiores edifícios administrativos do mundo, é uma visita obrigatória. A vida noturna é agitada e o custo de vida está entre os mais baixos das capitais europeias.

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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.