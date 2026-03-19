Budapeste: 7 passeios imperdíveis na 'Pérola do Danúbio'

Conhecida como a "Pérola do Danúbio", Budapeste combina história, arquitetura imponente e uma atmosfera vibrante que encanta visitantes de todo o mundo. A capital da Hungria é dividida pelo rio em duas partes, Buda e Peste, cada uma com sua própria identidade. Montamos um roteiro com atrações que são paradas obrigatórias para quem explora a cidade.

Parlamento Húngaro

É impossível não se impressionar com o Parlamento Húngaro, o terceiro maior do mundo. Com sua arquitetura neogótica deslumbrante, o edifício domina a margem do Danúbio no lado de Peste. Durante o dia, seus detalhes são um espetáculo, mas à noite, a iluminação o transforma em um verdadeiro cartão-postal.

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Bastião dos Pescadores

Localizado na colina do Castelo de Buda, o Bastião dos Pescadores parece ter saído de um conto de fadas. Suas sete torres neogóticas e neorromânicas representam as tribos magiares que fundaram a Hungria. A principal atração, no entanto, é a vista panorâmica espetacular do Parlamento e de toda a região de Peste.

Ponte das Correntes

A Széchenyi Lánchíd, ou Ponte das Correntes, foi a primeira ponte permanente a ligar Buda e Peste. Inaugurada em 1849, é um símbolo da cidade, guardada por estátuas de leões em suas extremidades. Atravessá-la a pé oferece perspectivas únicas do rio e das paisagens urbanas ao redor.

Banhos Termais Szechenyi

Visitar Budapeste e não ir a um de seus banhos termais é como ir a Roma e não ver o papa. O Banho Termal Szechenyi é um dos maiores complexos do tipo na Europa, famoso por suas piscinas externas de águas quentes que funcionam mesmo durante o inverno. A experiência é relaxante e culturalmente única.

Grande Sinagoga

Situada no bairro judeu, a Grande Sinagoga de Budapeste é a maior da Europa. Sua arquitetura em estilo mourisco chama a atenção por sua beleza e grandiosidade. O complexo inclui o Museu Judaico Húngaro e o Memorial do Holocausto, que homenageia as vítimas com uma tocante escultura de salgueiro-chorão.

Castelo de Buda

Mais do que um simples castelo, este é um enorme complexo palaciano que abriga a Galeria Nacional Húngara e o Museu de História de Budapeste. O conjunto arquitetônico, que já foi residência de reis húngaros, fica no topo de uma colina e oferece um mergulho profundo na história do país, além de vistas incríveis.

Avenida Andrássy e Praça dos Heróis

Considerada a "Champs-Élysées" de Budapeste, a Avenida Andrássy é um Patrimônio Mundial da UNESCO. Repleta de mansões neorrenascentistas, lojas de grife e cafés elegantes, ela termina na monumental Praça dos Heróis. O local celebra os líderes fundadores da Hungria com um impressionante complexo de estátuas.

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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.