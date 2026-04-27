Planejamento de viagem: como economizar para conhecer destinos caros
Sonha com a Europa, mas o orçamento é curto? Veja dicas para planejar suas finanças e realizar sua viagem dos sonhos
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Viajar para destinos como a Europa ou os Estados Unidos parece um sonho distante para muitos brasileiros. Mesmo com a recente queda do dólar, que em abril de 2026 ficou abaixo de R$ 5, o euro permanece em patamares elevados, próximo de R$ 5,86, mantendo o desafio para quem planeja uma viagem internacional. No entanto, com um planejamento financeiro disciplinado, é possível transformar esse objetivo em realidade sem criar dívidas. A chave está em organizar as finanças e adotar estratégias inteligentes de economia.
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O primeiro passo é entender para onde o seu dinheiro está indo. Crie uma planilha ou use um aplicativo de controle financeiro para listar todas as suas receitas e despesas mensais. Essa análise detalhada revela gastos que podem ser cortados ou reduzidos, como assinaturas de serviços que você não usa ou jantares frequentes fora de casa.
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Com essa clareza, o próximo movimento é definir metas concretas. Pesquise o custo médio da viagem desejada, incluindo passagens, hospedagem, alimentação e passeios. Por exemplo, uma viagem de 10 dias para um destino popular na Europa em 2026 pode custar, em média, R$ 15.000 por pessoa. Divida o valor total pelo número de meses que você tem para economizar. Ter um objetivo mensal, como poupar R$ 625 por dois anos, torna a meta geral menos assustadora e mais palpável.
Como acelerar a economia para a viagem
Para garantir que o plano funcione, a disciplina é fundamental. Uma tática eficiente é automatizar a poupança. Programe uma transferência automática do valor estipulado da sua conta corrente para uma aplicação financeira logo no início do mês. Assim, você não corre o risco de gastar o dinheiro destinado à viagem.
Buscar fontes de renda extra também pode acelerar o processo. Vender itens que não são mais utilizados, oferecer serviços como freelancer ou realizar trabalhos pontuais nos fins de semana são algumas opções. Todo valor adicional deve ser direcionado integralmente para o fundo da viagem, potencializando seus resultados.
Outra estratégia valiosa é aproveitar programas de fidelidade. Concentre seus gastos em um cartão de crédito que ofereça um bom acúmulo de milhas e fique atento a promoções de transferência de pontos. Com o tempo, é possível juntar o suficiente para pagar as passagens aéreas ou obter descontos significativos em hotéis, aliviando uma das maiores despesas do roteiro.
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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.