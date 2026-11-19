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Grandes mudanças começam a chegar para os consumidores da Espanha. Durante os últimos anos, as grandes redes supermercadistas iniciaram um processo de transformação para se aproximar daquilo que muitos definem hoje como o supermercado do futuro.

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Esse avanço já viabiliza novos métodos nas lojas físicas. O cliente atualmente consegue realizar o pagamento de compras utilizando a ferramenta Bizum. Também é viável receber promoções direcionadas e personalizadas durante o atendimento.

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Outra inovação permite escanear os produtos colocados no carrinho diretamente pelo telefone celular. O recurso garante que a quitação aconteça no próprio aparelho, sem a necessidade de retirar todas as mercadorias de dentro do carrinho novamente.

Uso da inteligência artificial nas redes

Na corrida para alcançar o modelo de supermercado do futuro, diversas lojas decidiram seguir um caminho idêntico: o investimento focado em inteligência artificial. O objetivo prioritário consiste em oferecer experiências de compra mais confortáveis, personalizadas e eficientes.

Três grandes marcas se destacam pela aplicação dessa tecnologia moderna: Carrefour, Alcampo e Consum.

Na companhia francesa Carrefour, o emprego da inteligência artificial atua como um dos pilares de sua transformação digital. A rede disponibiliza aos compradores cadastrados o "ClubIA", modernização aplicada ao tradicional "Club Carrefour".

O sistema do "ClubIA" analisa os hábitos dos sócios para apresentar recomendações de compras adaptadas e ofertas exclusivas. A empresa também utiliza a inteligência artificial para gerenciar produtos, coordenar a logística e administrar seus processos internos.

A rede Alcampo recorre à tecnologia por meio do aplicativo "Smartway". O mecanismo serve para mapear mercadorias próximas da data de validade e viabilizar ações práticas, a exemplo da redução no preço final de venda.

A utilização do "Smartway" não beneficia diretamente o consumidor nem altera a experiência pessoal de compra, mas evita perdas financeiras milionárias para o Alcampo.

A rede valenciana Consum também adota a ferramenta para proporcionar um atendimento cada vez mais cômodo. A empresa aplica a tecnologia para: