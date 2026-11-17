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O Serviço de Prevenção, Extinção de Incêndios e Salvamento da Prefeitura de Sevilha planeja incorporar um novo veículo de emergências. O equipamento é especializado no atendimento a resgates em estruturas colapsadas, serviços de contenção, escoramentos, apoio estrutural e remoção de escombros. A incorporação ocorre por meio da transformação de um caminhão autobraço que já pertencia à frota da corporação.

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A administração municipal destinou 314.600 euros para a realização da reforma no caminhão. Os bombeiros identificaram essa demanda técnica após avaliarem as últimas intervenções executadas dentro da própria cidade e em operações de suporte externo. O principal fator motivador foi a atuação da equipe na Comunidade Valenciana em razão dos danos provocados pela dana.

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Adaptações técnicas e treinamentos

Para assegurar o uso adequado da ferramenta antes de sua entrada em operação, os integrantes do corpo de bombeiros participaram de uma capacitação específica. As instruções permitiram que o efetivo conhecesse detalhadamente o funcionamento e a utilidade prática do recurso durante atendimentos em campo.

O projeto do caminhão foi planejado de forma direcionada para situações críticas. O objetivo principal do desenho estrutural é permitir que os profissionais consigam alcançar todos os materiais necessários de maneira rápida, confortável e totalmente segura no decorrer dos resgates.

Atuação em cenários críticos

O veículo foi preparado para responder de forma eficaz a cenários graves que demandam a elevação de cargas pesadas, a sustentação de edifícios instáveis e tarefas de corte e demolição. Para atender a essas exigências, a estrutura recebeu melhorias técnicas determinantes:

autonomia energética garantida por um potente gerador elétrico, acionado de forma direta pela tomada de força do veículo;

operatividade e capacidade de tração reforçadas por sistemas de iluminação avançada para intervenções noturnas ou sem visibilidade;

guincho de alta capacidade para manobras de força;

conjunto de materiais específicos e dotação completa para executar contenções rápidas e proteger estruturas com risco de desabamento. Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

O delegado de Segurança, Ignacio Flores, destacou que "com esta aquisição, o Serviço de Bombeiros dá um passo adiante na modernização dos seus meios materiais, garantindo maior eficácia e segurança tanto para os bombeiros quanto para a cidadania."