Super Mario Galaxy agora roda nativo no Android sem usar emuladores

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O jogo "Super Mario Galaxy" agora pode ser executado de forma nativa em celulares Android sem a necessidade de emuladores. O feito ocorre por meio do Galaxy Android, um projeto não oficial que aproveita a recente descompilação do código original de Nintendo Wii para rodar diretamente no sistema móvel com Vulkan e AAudio.

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Como funciona o projeto no sistema móvel

A iniciativa surgiu no final de setembro, quando "Super Mario Galaxy" se tornou o primeiro jogo de Nintendo Wii totalmente descompilado. Esse processo permitiu à comunidade reconstruir o código original e gerar versões alternativas para outras plataformas.

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Diferente de opções focadas em emulação, o Galaxy Android traduz o código diretamente para o ambiente do sistema móvel, garantindo execução mais fluida. Seus desenvolvedores afirmam que o aplicativo alcança 60 quadros por segundo com consumo reduzido de bateria.

O Galaxy Android não traz o jogo embutido e opera apenas como um inicializador. Dessa forma, cada usuário precisa fornecer a ROM original antes de abrir qualquer partida. Após esse carregamento, o sistema permite iniciar o título de forma direta nas sessões seguintes.

Recursos gráficos e requisitos

Imagens compartilhadas pelo veículo "Android Authority" mostram que o aplicativo permite pular cenas cinemáticas para economizar espaço de armazenamento, já que essas sequências ocupam mais de 2 gigabytes. A interface de toque também conta com ajustes de opacidade, tamanho e posição dos controles.

As configurações de desempenho oferecem taxas de 30, 60, 90 ou 120 quadros por segundo, além de opções entre os sistemas gráficos Vulkan e OpenGL ES. Para rodar o aplicativo, o aparelho exige as seguintes especificações mínimas:

sistema operacional Android 11;

memória RAM de 3 gigabytes;

espaço livre de 2,5 gigabytes, quantidade que dobra caso o jogador decida manter as cenas de vídeo.

Status de desenvolvimento e questões legais

O projeto continua em fase inicial e apresenta falhas técnicas conhecidas. Pessoas que testaram a aplicação apontam erros que afetam as partidas, exigindo ajustes antes de atingir estabilidade.

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A distribuição ocorre somente por um repositório na plataforma GitHub, sem nenhuma aprovação da Nintendo. O histórico da empresa japonesa de rejeitar modificações de suas propriedades intelectuais pode limitar a permanência do aplicativo na internet. Paralelamente, outro grupo de desenvolvimento usa o código descompilado para preparar uma versão do jogo destinada a computadores.