Assine
overlay
Início Tecnologia
JOGOS CLÁSSICOS

Super Mario Galaxy agora roda nativo no Android sem usar emuladores

Port não oficial Galaxy Android aproveita decompilação do clássico do Nintendo Wii para entregar gameplay fluido a até 120 FPS nos celulares

Publicidade
Carregando...
Lucas Cardoso
Lucas Cardoso
Repórter
Jornalista apaixonado por entretenimento e cultura pop nacional e internacional, com foco na produção de conteúdo digital, cobertura de celebridades e notícias do universo pop.
19/10/2026 13:30

compartilhe

×
Super Mario Galaxy agora roda nativo no Android sem usar emuladores
A jogabilidade clássica de Super Mario, aqui ilustrada, chega aos celulares Android sem emuladores com o projeto Galaxy Android crédito: Créditos: depositphotos.com / Arybickii

O jogo "Super Mario Galaxy" agora pode ser executado de forma nativa em celulares Android sem a necessidade de emuladores. O feito ocorre por meio do Galaxy Android, um projeto não oficial que aproveita a recente descompilação do código original de Nintendo Wii para rodar diretamente no sistema móvel com Vulkan e AAudio.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

Como funciona o projeto no sistema móvel

A iniciativa surgiu no final de setembro, quando "Super Mario Galaxy" se tornou o primeiro jogo de Nintendo Wii totalmente descompilado. Esse processo permitiu à comunidade reconstruir o código original e gerar versões alternativas para outras plataformas.

Leia Mais

Diferente de opções focadas em emulação, o Galaxy Android traduz o código diretamente para o ambiente do sistema móvel, garantindo execução mais fluida. Seus desenvolvedores afirmam que o aplicativo alcança 60 quadros por segundo com consumo reduzido de bateria.

O Galaxy Android não traz o jogo embutido e opera apenas como um inicializador. Dessa forma, cada usuário precisa fornecer a ROM original antes de abrir qualquer partida. Após esse carregamento, o sistema permite iniciar o título de forma direta nas sessões seguintes.

Recursos gráficos e requisitos

Imagens compartilhadas pelo veículo "Android Authority" mostram que o aplicativo permite pular cenas cinemáticas para economizar espaço de armazenamento, já que essas sequências ocupam mais de 2 gigabytes. A interface de toque também conta com ajustes de opacidade, tamanho e posição dos controles.

As configurações de desempenho oferecem taxas de 30, 60, 90 ou 120 quadros por segundo, além de opções entre os sistemas gráficos Vulkan e OpenGL ES. Para rodar o aplicativo, o aparelho exige as seguintes especificações mínimas:

  • sistema operacional Android 11;

  • memória RAM de 3 gigabytes;

  • espaço livre de 2,5 gigabytes, quantidade que dobra caso o jogador decida manter as cenas de vídeo.

Status de desenvolvimento e questões legais

O projeto continua em fase inicial e apresenta falhas técnicas conhecidas. Pessoas que testaram a aplicação apontam erros que afetam as partidas, exigindo ajustes antes de atingir estabilidade.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

A distribuição ocorre somente por um repositório na plataforma GitHub, sem nenhuma aprovação da Nintendo. O histórico da empresa japonesa de rejeitar modificações de suas propriedades intelectuais pode limitar a permanência do aplicativo na internet. Paralelamente, outro grupo de desenvolvimento usa o código descompilado para preparar uma versão do jogo destinada a computadores.

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay