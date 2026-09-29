Internet grátis no Opera: entenda como resgatar 3 GB de dados para viagens internacionais

Leo Lima é jornalista e publicitário, com MBA em Gestão Estratégica de Projetos. Analisa tecnologia, games e cultura digital, explicando seus impactos na economia, nos negócios e no comportamento. Tem passagens pela Itatiaia e TMC.

O navegador Opera para Android integrou um serviço de eSIM de viagem que permite contratar dados móveis para uso no exterior. A ferramenta elimina a necessidade de usar o roaming internacional da operadora convencional.

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Para marcar o lançamento, a empresa oferece 3 GB de dados gratuitos para novos usuários. O pacote é válido por três dias e não exige o cadastro de cartão de crédito ou endereço de e-mail para ser resgatado.

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O uso dos dados começa apenas quando o celular se conecta a uma rede no destino da viagem. A conexão do eSIM pode ser compartilhada com todo o aparelho, liberando o acesso a aplicativos de mensagens, mapas e transporte. Atualmente, o serviço cobre 47 destinos internacionais.

Como funciona

O eSIM pode ser configurado antes da viagem, enquanto o usuário ainda possui uma conexão com a internet. A ativação do plano ocorre de forma automática assim que o dispositivo se conecta à rede local do país de destino.

Após a instalação, o mesmo eSIM pode receber novas recargas para diferentes países. O usuário seleciona o destino e o pacote de dados desejado diretamente no navegador Opera, sem a necessidade de instalar um novo chip virtual para cada viagem.

Além da oferta gratuita, estão disponíveis pacotes pagos de 3, 5 e 10 GB, todos com validade de 30 dias após a ativação. Os preços variam conforme o destino e o volume de dados, sendo exibidos no navegador antes da compra.

O serviço é uma parceria com a Holiday.com e oferece conexão 5G onde houver suporte da rede local.

Compatibilidade

O recurso está disponível no Opera para Android e requer um celular compatível com a tecnologia eSIM. O aparelho também precisa estar desbloqueado para uso com diferentes operadoras e rodar o sistema Android 10 ou superior.

A função não está presente nas versões Opera Mini nem no Opera GX para dispositivos móveis.

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O eSIM fornece apenas conexão de dados e não substitui o número de telefone principal utilizado no aparelho.