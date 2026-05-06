7 erros em viagem internacional que podem custar uma fortuna

Viajar para o exterior é uma experiência incrível, mas pequenos deslizes no planejamento financeiro podem transformar o sonho em pesadelo. Gastos inesperados com taxas, câmbio e serviços podem corroer seu orçamento rapidamente. Para ajudar você a evitar essas ciladas, listamos os sete erros mais comuns que podem custar uma fortuna em uma viagem internacional.

1. Usar o roaming internacional sem planejamento

As taxas de roaming de dados da sua operadora brasileira podem ser exorbitantes no exterior. A melhor alternativa é comprar um chip local (SIM card) ou um eSIM (chip virtual) ao chegar ao destino ou antes mesmo de embarcar. Dica extra: verifique se seu banco ou conta digital oferece eSIMs internacionais gratuitos como benefício para viagens, uma opção cada vez mais comum.

2. Ignorar as taxas do cartão de crédito

Usar seu cartão de crédito brasileiro comum no exterior envolve custos além da conversão do câmbio. A principal taxa é o Imposto sobre Operações Financeiras (IOF), que incide sobre todas as compras internacionais. Atualmente, a alíquota é de 3,5%. Vale ressaltar que alguns bancos oferecem isenção temporária do IOF como benefício promocional em determinados cartões. É importante notar que a compra de moeda estrangeira em espécie também tem um IOF de 3,5%, mas carregar grandes quantias de dinheiro envolve riscos de segurança.

3. Trocar dinheiro no aeroporto

As casas de câmbio localizadas em aeroportos e pontos turísticos costumam oferecer as piores taxas de conversão. Deixar para trocar seu dinheiro na última hora pode significar perdas significativas. Planeje-se e pesquise corretoras de confiança com antecedência ou utilize caixas eletrônicos locais (ATMs) para saques, verificando sempre as taxas do seu banco.

4. Cair em armadilhas para turistas

Restaurantes com cardápios em várias línguas bem na frente de uma grande atração ou "ofertas imperdíveis" de vendedores de rua podem parecer convenientes, mas geralmente têm preços inflacionados. Explore ruas adjacentes, peça recomendações a locais ou use aplicativos de avaliação para encontrar lugares com melhor custo-benefício e mais autênticos.

5. Não pesquisar o custo de transporte local

Pegar o primeiro táxi na saída do aeroporto pode ser a opção mais cara. Muitas cidades oferecem sistemas de transporte público eficientes e acessíveis, como trens, metrôs e ônibus que conectam o aeroporto ao centro. Pesquise as opções antes de chegar e considere comprar passes de transporte de múltiplos dias para economizar.

6. Viajar sem seguro viagem

Uma emergência médica no exterior pode gerar uma dívida impagável. O custo de um seguro viagem é uma fração mínima do que você gastaria com uma internação ou mesmo uma consulta. Além da cobertura de saúde, muitos seguros cobrem extravio de bagagem e cancelamento de voos. Lembre-se que, para alguns destinos, como os países do Espaço Schengen na Europa, o seguro viagem é um item obrigatório para a entrada.

7. Esquecer de habilitar o aviso de viagem

Deixar de comunicar ao seu banco que você estará no exterior pode resultar no bloqueio preventivo dos seus cartões por suspeita de fraude. Isso pode deixá-lo sem acesso ao seu dinheiro em um momento crucial. A maioria dos bancos permite que o "aviso de viagem" seja feito facilmente pelo aplicativo, garantindo que suas transações não sejam interrompidas.

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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.