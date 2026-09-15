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Abragames e Brazil Games levam delegação brasileira para feira no Japão

Delegação com 21 estúdios nacionais participa de um dos maiores eventos do setor para fechar parcerias e ampliar a presença no mercado asiático

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Leo Lima
Leo Lima
Repórter
Leo Lima é jornalista e publicitário, com MBA em Gestão Estratégica de Projetos. Analisa tecnologia, games e cultura digital, explicando seus impactos na economia, nos negócios e no comportamento. Tem passagens pela Itatiaia e TMC.
15/09/2026 13:11 - atualizado em 15/09/2026 13:20

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Abragames e Brazil Games levam delegação brasileira para a Tokyo Game Show 2026
O estande do projeto Brazil Games, que levará 21 estúdios brasileiros à Tokyo Game Show 2026, em exposição crédito: DIVULGAÇÃO

Uma delegação com 21 estúdios brasileiros de desenvolvimento de games participará presencialmente da Tokyo Game Show 2026. A iniciativa é promovida pela Abragames (Associação Brasileira das Desenvolvedoras de Games) em parceria com a ApexBrasil (Agência Brasileira de Promoção de Exportação e Investimentos), por meio do projeto Brazil Games.

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Considerada um dos principais eventos de negócios da indústria, a feira acontece de 17 a 21 de setembro em Chiba, no Japão. Pela primeira vez, a programação terá cinco dias, o que amplia as oportunidades de encontros entre empresas e profissionais.

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Durante o evento, os estúdios nacionais terão agendas estratégicas com publishers, executivos e entidades internacionais. O objetivo é gerar negócios, ampliar a visibilidade da produção brasileira e fortalecer relações com o mercado global e asiático.

Estúdios com presença física no evento

A delegação brasileira será composta por 21 empresas e estúdios associados à Abragames:

  • 2 Wedges

  • AFALLON

  • ARVORE EXPERIENCIAS IMERSIVAS

  • Auron Studio

  • DRUID CREATIVE

  • FROM BEYOND GAME STUDIO

  • FRONTIERS GROUP ENTERTAINMENT

  • HUUDA

  • Indie Hero

  • Mad Mimic

  • Mito Games

  • Nuuvem / CriticalLeap

  • Plot Kids

  • QUByte Interactive

  • Radioativa Game Sounds

  • Rockhead Studios

  • Rogue Snail

  • RoundTable Studio

  • Studio Bravika

  • UX4INDIE

  • Venn Studios

O projeto Brazil Games também vai expor jogos de outros nove estúdios em um evento da Steam que ocorrerá durante a Tokyo Game Show:

Patrícia Sato, gerente executiva do projeto Brazil Games, afirma que a feira é uma oportunidade estratégica para aproximar as empresas brasileiras de players de diferentes mercados. “É uma ótima oportunidade para nossos estúdios apresentarem seus projetos, identificarem potenciais parceiros e clientes e construírem relações que contribuam para o crescimento de seus negócios”, declarou.

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