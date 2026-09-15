Abragames e Brazil Games levam delegação brasileira para feira no Japão
Delegação com 21 estúdios nacionais participa de um dos maiores eventos do setor para fechar parcerias e ampliar a presença no mercado asiático
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Uma delegação com 21 estúdios brasileiros de desenvolvimento de games participará presencialmente da Tokyo Game Show 2026. A iniciativa é promovida pela Abragames (Associação Brasileira das Desenvolvedoras de Games) em parceria com a ApexBrasil (Agência Brasileira de Promoção de Exportação e Investimentos), por meio do projeto Brazil Games.
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Considerada um dos principais eventos de negócios da indústria, a feira acontece de 17 a 21 de setembro em Chiba, no Japão. Pela primeira vez, a programação terá cinco dias, o que amplia as oportunidades de encontros entre empresas e profissionais.
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Durante o evento, os estúdios nacionais terão agendas estratégicas com publishers, executivos e entidades internacionais. O objetivo é gerar negócios, ampliar a visibilidade da produção brasileira e fortalecer relações com o mercado global e asiático.
Estúdios com presença física no evento
A delegação brasileira será composta por 21 empresas e estúdios associados à Abragames:
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2 Wedges
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AFALLON
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ARVORE EXPERIENCIAS IMERSIVAS
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Auron Studio
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DRUID CREATIVE
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FROM BEYOND GAME STUDIO
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FRONTIERS GROUP ENTERTAINMENT
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HUUDA
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Indie Hero
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Mad Mimic
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Mito Games
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Nuuvem / CriticalLeap
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Plot Kids
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QUByte Interactive
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Radioativa Game Sounds
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Rockhead Studios
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Rogue Snail
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RoundTable Studio
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Studio Bravika
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UX4INDIE
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Venn Studios
O projeto Brazil Games também vai expor jogos de outros nove estúdios em um evento da Steam que ocorrerá durante a Tokyo Game Show:
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Sue The Real
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Fableware
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Mandinga Games
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Akyoma Studios
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Potato Kid
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Bragi Estúdios
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Coffeenauts
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Aoca Game Lab
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Epopeia Games
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Patrícia Sato, gerente executiva do projeto Brazil Games, afirma que a feira é uma oportunidade estratégica para aproximar as empresas brasileiras de players de diferentes mercados. “É uma ótima oportunidade para nossos estúdios apresentarem seus projetos, identificarem potenciais parceiros e clientes e construírem relações que contribuam para o crescimento de seus negócios”, declarou.