Abragames e Brazil Games levam delegação brasileira para feira no Japão

Leo Lima é jornalista e publicitário, com MBA em Gestão Estratégica de Projetos. Analisa tecnologia, games e cultura digital, explicando seus impactos na economia, nos negócios e no comportamento. Tem passagens pela Itatiaia e TMC.

Uma delegação com 21 estúdios brasileiros de desenvolvimento de games participará presencialmente da Tokyo Game Show 2026. A iniciativa é promovida pela Abragames (Associação Brasileira das Desenvolvedoras de Games) em parceria com a ApexBrasil (Agência Brasileira de Promoção de Exportação e Investimentos), por meio do projeto Brazil Games.

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Considerada um dos principais eventos de negócios da indústria, a feira acontece de 17 a 21 de setembro em Chiba, no Japão. Pela primeira vez, a programação terá cinco dias, o que amplia as oportunidades de encontros entre empresas e profissionais.

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Durante o evento, os estúdios nacionais terão agendas estratégicas com publishers, executivos e entidades internacionais. O objetivo é gerar negócios, ampliar a visibilidade da produção brasileira e fortalecer relações com o mercado global e asiático.

Estúdios com presença física no evento

A delegação brasileira será composta por 21 empresas e estúdios associados à Abragames:

2 Wedges

AFALLON

ARVORE EXPERIENCIAS IMERSIVAS

Auron Studio

DRUID CREATIVE

FROM BEYOND GAME STUDIO

FRONTIERS GROUP ENTERTAINMENT

HUUDA

Indie Hero

Mad Mimic

Mito Games

Nuuvem / CriticalLeap

Plot Kids

QUByte Interactive

Radioativa Game Sounds

Rockhead Studios

Rogue Snail

RoundTable Studio

Studio Bravika

UX4INDIE

Venn Studios

O projeto Brazil Games também vai expor jogos de outros nove estúdios em um evento da Steam que ocorrerá durante a Tokyo Game Show:

Sue The Real

Fableware

Mandinga Games

Akyoma Studios

Potato Kid

Bragi Estúdios

Coffeenauts

Aoca Game Lab

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Patrícia Sato, gerente executiva do projeto Brazil Games, afirma que a feira é uma oportunidade estratégica para aproximar as empresas brasileiras de players de diferentes mercados. “É uma ótima oportunidade para nossos estúdios apresentarem seus projetos, identificarem potenciais parceiros e clientes e construírem relações que contribuam para o crescimento de seus negócios”, declarou.