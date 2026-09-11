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One World Trade Center: a tecnologia que redefiniu a segurança em arranha-céus

Inaugurado há mais de uma década, o edifício estabeleceu novos padrões de segurança com seu núcleo de concreto ultraresistente e colunas de aço blindado.

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Yaya Souza
Yaya Souza
Repórter
Apaixonada por viagens, Yaya comanda o perfil do Instagram @aquipertin junto com sua família e traz para o Estado de Minas conteúdos diários com dicas sobre turismo dentro e fora de Minas Gerais. Fale conosco pelo aquipertinmg@gmail.com
11/09/2026 15:08

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One World Trade Center: a tecnologia que redefiniu a segurança em arranha-céus
O One World Trade Center, símbolo de resiliência, lidera o horizonte de Nova York com sua estrutura de segurança avançada crédito: Unsplash

Erguida no local dos atentados de 11 de setembro em Nova York, a torre One World Trade Center foi projetada com uma estrutura de segurança sem precedentes, aplicando as lições da tragédia para redefinir os padrões de construção. Inaugurado em 2014, o arranha-céu incorporou tecnologias como concreto de altíssima resistência e um núcleo reforçado, com o objetivo de não apenas suportar impactos diretos, mas também garantir a evacuação segura de milhares de pessoas em situações extremas. Mais de uma década depois, suas soluções de engenharia continuam a ser um marco para projetos de grande porte em todo o mundo.

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Qual é o concreto especial da torre One World Trade Center?

O edifício utiliza um concreto de ultra-alta performance, com resistência de até 14.000 psi (libras por polegada quadrada). Essa densidade é significativamente superior à do concreto tradicional, tornando a estrutura central do prédio extremamente robusta e capaz de suportar grandes impactos.

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Esse material compõe o núcleo central do arranha-céu, que abriga escadas, elevadores e sistemas vitais. A ideia é que, mesmo em caso de um grande dano externo, essa espinha dorsal de concreto e aço permaneça intacta, garantindo rotas de fuga seguras para os ocupantes do prédio.

Como a estrutura do prédio foi projetada contra acidentes?

Além do concreto especial, o projeto arquitetônico do One World Trade Center adotou várias camadas de proteção para maximizar a segurança dos ocupantes e da estrutura. As principais medidas para a prevenção de colapsos incluem:

  • Núcleo de segurança massivo: Uma base de concreto e aço que serve como espinha dorsal do edifício, protegendo as áreas de escape e os sistemas essenciais.

  • Escadas pressurizadas e largas: As escadarias são mais largas que o padrão e contam com um sistema de ventilação para impedir a entrada de fumaça em caso de incêndio.

  • Colunas de aço blindado: As vigas de aço que formam o perímetro da base do prédio são revestidas com um material à prova de fogo e impacto, aumentando a resiliência geral.

  • Sistemas de comunicação redundantes: Múltiplos sistemas garantem que a comunicação dos bombeiros e equipes de resgate funcione mesmo com danos severos na estrutura.

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  • Elevadores protegidos: Os poços dos elevadores estão dentro do núcleo de concreto, protegidos contra fogo e água dos sistemas de sprinklers para facilitar operações de resgate.

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