One World Trade Center: a tecnologia que redefiniu a segurança em arranha-céus

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Erguida no local dos atentados de 11 de setembro em Nova York, a torre One World Trade Center foi projetada com uma estrutura de segurança sem precedentes, aplicando as lições da tragédia para redefinir os padrões de construção. Inaugurado em 2014, o arranha-céu incorporou tecnologias como concreto de altíssima resistência e um núcleo reforçado, com o objetivo de não apenas suportar impactos diretos, mas também garantir a evacuação segura de milhares de pessoas em situações extremas. Mais de uma década depois, suas soluções de engenharia continuam a ser um marco para projetos de grande porte em todo o mundo.

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Qual é o concreto especial da torre One World Trade Center?

O edifício utiliza um concreto de ultra-alta performance, com resistência de até 14.000 psi (libras por polegada quadrada). Essa densidade é significativamente superior à do concreto tradicional, tornando a estrutura central do prédio extremamente robusta e capaz de suportar grandes impactos.

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Esse material compõe o núcleo central do arranha-céu, que abriga escadas, elevadores e sistemas vitais. A ideia é que, mesmo em caso de um grande dano externo, essa espinha dorsal de concreto e aço permaneça intacta, garantindo rotas de fuga seguras para os ocupantes do prédio.

Como a estrutura do prédio foi projetada contra acidentes?

Além do concreto especial, o projeto arquitetônico do One World Trade Center adotou várias camadas de proteção para maximizar a segurança dos ocupantes e da estrutura. As principais medidas para a prevenção de colapsos incluem: