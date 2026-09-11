IA para casamentos: iCasei lança hub para votos, playlists e menus

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022

A iCasei, plataforma de sites de casamento e listas de presentes, anunciou a criação de um hub exclusivo para sua ferramenta de inteligência artificial, a AiCasei. O objetivo é centralizar os recursos e ajudar noivos e convidados a superarem os bloqueios criativos durante a organização do evento.

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Agora reunidas em um painel dedicado, as funcionalidades de IA foram expandidas. A plataforma passa a oferecer ferramentas para criar e personalizar votos de casamento, cardápios e playlists. Também há geradores de inspiração para ensaios pré-wedding e de conteúdo geral para o casal.

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A AiCasei já soma 216.836 utilizações. Desse total, mais de 170 mil interações foram de convidados que usaram a ferramenta para escrever mensagens personalizadas aos noivos no momento da compra de um presente.

O fim do bloqueio criativo

Segundo a empresa, a intenção da IA na jornada nupcial não é automatizar sentimentos. A tecnologia atua como um suporte nos momentos em que a inspiração falha, seja para contar a história do casal no site, formular o texto do convite ou expressar emoções.

“Identificamos os momentos exatos em que o casal trava”, explica Diego Magnani, CPO e sócio do iCasei. “A IA não vem para substituir a emoção humana, mas sim para remover o bloqueio e ajudar o casal a dar o primeiro passo.”

Tendência no setor de eventos

A adoção de inteligência artificial em casamentos reflete um movimento global. Para Lucas Calil, professor da Escola de Comunicação da FGV, a chegada da IA a eventos é natural e irreversível em setores com tarefas de grande escala.

“A principal vantagem do uso eficiente de IA é permitir que façamos atividades menos burocráticas ou repetitivas, dedicando esforços e horas ao que mais interessa em relacionamentos pessoais”, destaca Calil.

O especialista orienta que os noivos usem a tecnologia com boas instruções para manter a sensibilidade. A dica é utilizar a IA como apoio para checagem gramatical ou ideias de narrativas, mas sempre revisar o texto para injetar memórias que apenas a experiência humana possui.

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De acordo com o pesquisador, a tendência é que a IA evolua para atuar como um concierge virtual cada vez mais personalizado, integrando referências visuais, organizacionais e programáticas ao longo da jornada dos noivos.