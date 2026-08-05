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Disney e TikTok fecham acordo inédito para criadores de conteúdo

Parceria permitirá o uso de personagens como Marvel e Star Wars em vídeos; os melhores serão exibidos em uma nova aba vertical no Disney+

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Yaya Souza
Yaya Souza
Repórter
Apaixonada por viagens, Yaya comanda o perfil do Instagram @aquipertin junto com sua família e traz para o Estado de Minas conteúdos diários com dicas sobre turismo dentro e fora de Minas Gerais. Fale conosco pelo aquipertinmg@gmail.com
05/08/2026 14:46

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Disney e TikTok fecham acordo inédito para criadores de conteúdo
Os logos de TikTok e Disney+ simbolizam a parceria para integrar conteúdos em vídeos curtos nas plataformas crédito: Reprodução

A Disney e o TikTok anunciaram um acordo que permite aos criadores de conteúdo da rede social o uso de personagens e cenas de filmes da empresa em vídeos curtos. A parceria, oficializada na quarta-feira (5), é a primeira do tipo entre o aplicativo e uma companhia de mídia tradicional.

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Segundo o comunicado, uma seleção de vídeos será transmitida tanto no TikTok quanto no Disney+. No serviço de streaming, os conteúdos aparecerão em uma nova aba chamada Verts, desenvolvida para atrair o público jovem que consome vídeos verticais no celular.

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Esta é a primeira vez que vídeos do TikTok serão exibidos em outra plataforma. A rede social dará aos criadores acesso a materiais de centenas de filmes e séries da Disney, incluindo marcas como Pixar, Marvel, Star Wars e FX.

Um programa piloto começará nos Estados Unidos nos próximos meses, com planos de expansão para outros mercados. Os termos financeiros da colaboração não foram divulgados.

Streaming aposta em vídeos verticais

O formato de vídeo vertical tem crescido rapidamente nos Estados Unidos, levando outros serviços de streaming a adotá-lo. A Peacock, da Comcast, e a Paramount+ já oferecem séries verticais, enquanto a Netflix lançou a função Clips, com vídeos curtos no estilo do TikTok.

O acordo pode ajudar a Disney a atrair mais espectadores para sua plataforma de streaming. Dados do TikTok mostram que, no ano passado, usuários compartilharam em média 6,5 milhões de posts diários relacionados a filmes e séries.

Uma pesquisa revelou que quase metade dos entrevistados assistiu a um filme ou série de TV após encontrar conteúdo sobre a produção no TikTok.

“Os melhores contadores de histórias são, antes de tudo, fãs”, disse Asad Ayaz, diretor de marketing e marca da Disney. “Essa colaboração cria uma nova ponte entre as histórias que contamos e a criatividade que elas inspiram".

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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.

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