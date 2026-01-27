TikTok chega a acordo para evitar julgamento por vício em redes sociais

A ByteDance, empresa matriz do TikTok, fechou um acordo em um processo histórico sobre vício em redes sociais na noite anterior ao início da seleção do júri, informou a equipe jurídica dos demandantes nesta terça-feira (27).

"As partes estão satisfeitas por terem chegado a uma resolução amigável para esta disputa", disse o escritório Social Media Victims Law Center, observando que os termos do acordo são confidenciais.

Meta e Google, proprietária do YouTube, continuam como rés no processo.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

gc/arp/aa