Assine
overlay
Início Internacional
Internacional

TikTok chega a acordo para evitar julgamento por vício em redes sociais

Publicidade
Carregando...
AF
AFP
AF
AFP
Repórter
27/01/2026 14:25

compartilhe

SIGA

A ByteDance, empresa matriz do TikTok, fechou um acordo em um processo histórico sobre vício em redes sociais na noite anterior ao início da seleção do júri, informou a equipe jurídica dos demandantes nesta terça-feira (27). 

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

"As partes estão satisfeitas por terem chegado a uma resolução amigável para esta disputa", disse o escritório Social Media Victims Law Center, observando que os termos do acordo são confidenciais. 

Meta e Google, proprietária do YouTube, continuam como rés no processo.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

gc/arp/aa

Tópicos relacionados:

eua infancia internet tecnologia tribunal

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay