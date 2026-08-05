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Disney anuncia aliança com TikTok que autoriza uso de fragmentos de suas produções

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Repórter
05/08/2026 09:26

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A gigante americana do entretenimento Disney anunciou, nesta quarta-feira (5), um acordo com o TikTok para autorizar o uso de trechos de seus filmes e séries em vídeos curtos publicados na plataforma asiática. 

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"O TikTok oferecerá aos seus criadores acesso a recursos relacionados a centenas de filmes e séries do vasto catálogo de franquias icônicas e propriedades intelectuais adoradas da Disney", disse a Disney em um comunicado, citando em particular os universos da Pixar, Marvel e "Star Wars". 

O acordo será lançado em fase piloto nos Estados Unidos nos próximos meses, antes de se expandir para outros países, especificou a empresa. 

Os criadores que participarem do programa também terão seus vídeos exibidos em uma nova seção da plataforma Disney+. 

"O conteúdo criado por fãs desempenha um papel cada vez mais importante na forma como o público descobre e interage com o entretenimento", acrescentou o conglomerado americano. 

O grupo também anunciou nesta quarta-feira um aumento de 7% em sua receita trimestral, impulsionado por seus parques temáticos, sua oferta de streaming e o sucesso de "Toy Story 5" nos cinemas, embora o lucro líquido tenha sido reduzido pela metade em comparação com 2025.

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max/ved/abx/mmy/dbh/aa-jc

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